Potenza: grosso incendio in Provincia!

Diversi incendi stanno tenendo impegnati da ore i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Potenza, che hanno dovuto richiamare in servizio altro personale per far fronte all’emergenza.

Come riporta rainews “l’intervento più impegnativo a San Chirico Nuovo: qui un rogo, divampato intorno alle 13.30, ha distrutto un impianto fotovoltaico da un megawatt, installato nella zona sud del paese, accanto ad una pineta.

In corso le indagini dei Carabinieri forestali di Potenza.

Altri fronti a Oppido Lucano, alla Madonna del Belvedere, dove sta operando un canadair nel tentativo di spegnere un incendio boschivo, e a Noepoli”.a

