Polizia locale di Potenza: rinnovo contratti, nuove assunzioni, indennità: queste le ultime notizie

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa ad opera del Segretario Regionale Aggiunto UIL FPL, Giuseppe Verrastro.

Spiega il Segretario:

“La UIL FPL ha presentato durante le varie ed estenuanti trattative, proposta scritte ed articolate sia sull’utilizzo dei fondi, sia sul Contratto decentrato 2023 2025.

Considera molto positivo l’esito dei vari incontri, tenutosi tra le OO.SS e il Comune di Potenza, sulla contrattazione decentrata, durante i quali si è discusso oltre che della parte economica e normativa, anche di alcuni importanti regolamenti importanti: quello sull’elevata qualificazione, quello sulla progressione tra le aree ed all’interno delle aree, sugli incarichi di specifica responsabilità e sull’indennità di funzione.

Tra i tanti incrementi vi è stato quello per l’indennità di servizio esterno per il personale della viabilità ed è stata estesa anche l’indennità per i nuclei impegnati all’esterno.

L’indennità di rischio è stata incrementata di ben 15€ mensili e riguarda una grande platea di personale.

Per la Polizia locale, oltre ad incrementare i fondi complementari estesi anche al personale a tempo determinato è stata finalmente introdotta l’indennità di rischio mai corrisposta per coloro che sono adibiti alla sala radio, mentre per gli addetti allo sportello che non possono percepire quella prevista per il servizio esterno è stata aumentata l’indennità di maneggio valori.

E’ stata incrementata inoltre l’indennità di disagio anche per gli autisti.

Sono state previste anche le specifiche responsabilità per la categoria dell’area degli istruttori (ex categoria C) con l’ attribuzione degli incarichi e retribuzione di responsabilità che fino ad oggi percepivano solo l’area dei funzionari dell’elevata qualificazione (ex categoria D).

Inoltre sono state negoziate le risorse del fondo per la progressione all’interno delle aree (ex progressioni orizzontali) che consentirà di far progredire il 50% di tutto il personale in possesso dei requisiti, il cui bando a breve sarà pubblicato.

Tutti i Regolamenti dopo ampia discussione e confronto, sono stati adottati all’unanimità tranne quello per la progressione tra le aree (ex progressione verticale).

E’ stato chiesto l’eliminazione del colloquio per alcune categorie e di uniformare per tutti la valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale, ma l’Amministrazione Comunale non ne ha voluto sapere ed è rimasta sulle sue posizioni.

La UIL FPL si è opposta con tutte le sue forze verbalizzando la sua posizione, ma purtroppo non è stata ascoltata.

La scrivente comunque ha presentato una richiesta di convocazione in prima Commissione Consiliare per chiedere ancora una volta al Comune di modificare il Regolamento che introduce un sistema poco meritocratico sulla progressione di carriera e mette in discussione la propria esperienza lavorativa che ciascun lavoratore del Comune di Potenza ha acquisito nel tempo.

La UIL FPL infine ha sollecitato il rinnovo dei contratti a tempo determinato e le nuove assunzioni per la Polizia Locale, al fine di rafforzare sempre di più tale settore strategico per la sicurezza dei cittadini.

L’Amministrazione a questo proposito ha assicurato che procederà ad assumere altre tre unità.

La scrivente, dopo tante sollecitazioni, prende atto con soddisfazione della nomina del nuovo Comandante a cui augura buon lavoro e al quale non farà mancare nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità il suo sostegno.

Una sfida importante per la Polizia locale che sarà possibile vincere grazie all’esperienza maturata e alla capacità di azione raggiunta in questi ultimi anni da tutti gli agenti della municipale di Potenza”.