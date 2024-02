Basilicata: fino a 70000 euro per i giovani che decidono di avviare un’iniziativa imprenditoriale in agricoltura. L’avviso

Il bando “SRE01 Insediamento giovani agricoltori”, a valere sul Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione Basilicata per il periodo 2023-2027, è di prossima scadenza.

Il termine ultimo per accedere alla prima fase, la presentazione dell’istanza di candidatura attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIARB), è il 16 Febbraio prossimo, entro le ore 16:00.

L’assessore alle Politiche agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Alessandro Galella si rivolge ai potenziali beneficiari e agli stakeholder interessati sottolineando che “si tratta di un appuntamento molto importante”.

Aggiunge:

“Il bando ‘Primo insediamento’ da sempre è stato considerato strategico.

Un bando che concede un sostegno fino a 70 mila euro per i giovani che non hanno ancora compiuto 41 anni e che decidono di avviare una iniziativa produttiva in agricoltura, di restare in Basilicata per fare impresa che punti sempre più all’innovazione tecnologica, alla tutela ambientale e all’inclusione sociale”.

Per garantire la massima diffusione sul territorio del bando SRE01 del nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2023-2027, per incontrare direttamente i giovani, i professionisti, i tecnici e il mondo dell’associazionismo, si sono tenuti quattro eventi nei comuni di Grottole, Balvano, Nova Siri e Sarconi, nel corso dei quali i tecnici dell’Autorità di Gestione hanno presentato il bando e illustrato le modalità di partecipazione, dando risposte e fornendo chiarimenti alle osservazioni poste da tecnici e giovani interessati alla candidatura.