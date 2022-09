Potentini dal grande cuore: in un anno oltre 20000 kg di cibo recuperato! Ecco l’indagine

21.614,67 chilogrammi totali di cibo recuperato per un controvalore in euro di 197.082,31 e un risparmio di Co2 pari a 55.549,70.

È stato presentato ieri il Report solidale dell’attività annuale di Magazzini Sociali-Solidarietà Circolare.

Un anno particolarmente intenso, che ha visto il coinvolgimento attivo della comunità potentina durante gli eventi organizzati all’interno del Cle (il Centro logistico eccellenze di via Racioppi a Potenza), in città, ma anche nel corso di azioni eccezionali come la raccolta per gli aiuti destinati all’Ucraina.

Tra i dati contenuti nel Report spiccano la raccolta:

di pane (8.152,92 chilogrammi per un controvalore in euro di 24.461,76 e un risparmio di Co2 di 20.955,57);

di pelati (2.216,74 chilogrammi per un controvalore in euro di 6.650,22 e un risparmio di Co2 di 5697,02);

di latte e succhi (1.618,36 chilogrammi per un controvalore in euro di 4.855,08 e un risparmio di Co2 di 4159,19).

Nel Rapporto, illustrato dal presidente Francesco Romagnano, dall’assessore alle Politiche sociali del Comune di Potenza Fernando Picerno e dalla responsabile della Caritas diocesana Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo Marina Buoncristiano, sono elencate inoltre le donazioni eccezionali ricevute e le iniziative speciali messe in campo dalla rete di Magazzini Sociali-Solidarietà Circolare (26 partner provenienti dal settore pubblico, privato e dal terzo settore).

