Potenza: 7 imperdibili appuntamenti per diffondere il grande piacere e l’importanza della lettura anche tra i più piccoli! L’iniziativa

Letture ad alta voce condivise per famiglie con bambine e bambini in età zero sei, seminari di lettura dialogica e mediazione narrativa, incontri formativi per imparare a scegliere i libri giusti per l’infanzia dei nostri piccoli, e perché no, anche per cercare nuovi modi di leggere giocando e giocare leggendo.

E ancora, un percorso di arte urbana a tema libri, una caccia al tesoro letteraria, e tanto altro.

Arriva a Potenza la prima festa della lettura 0-6, dal 5 al 18 ottobre: una rassegna di 7 imperdibili appuntamenti per disseminare il grande piacere e l’importanza della lettura nella prima infanzia e oltre.

La pallina rimbalzina che dallo scorso maggio ha rappresentato il progetto Rimbalzi Zero6 come ambasciatrice della lettura per la città di Potenza, spiccherà gli ultimi salti per concludere festosamente le attività di progetto: rimbalzerà tra gli asili nido della Cooperativa Sociale Il Melograno, capofila di progetto, la scuola dell’infanzia “Stella Marina” dell’istituto L.Milani-G.Leopardi, il Polo Bibliotecario e poi ancora verso destinazioni urbane, tra le quali il parco di Montereale e il centro storico.

Prenderanno parte a queste giornate incentrate sul mondo della lettura e dell’infanzia esperti ed esperte del settore, che svolgono studi e ricerche per importanti case editrici italiane e per associazioni impegnate da anni nell’ambito socio-educativo e pedagogico.

L’evento è rivolto a operatori e operatrici del mondo dell’educazione all’infanzia (insegnanti, educatori, educatrici, lettori volontari), alle famiglie e a chiunque sia interessato al tema. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, su prenotazione.

Il programma della Festa della Lettura Zer06 sarà presto disponibile sulla pagina facebook Rimbalzi Zer06 , sulla pagina instagram Rimbalzi.Zer06 e su alcuni cartelloni diffusi in città.

La Festa della Lettura Zer06 è un’attività di progetto curata dalla Cooperativa Sociale Il Melograno con la collaborazione dei partner di progetto: Cooperativa Sociale Centostrade, UICI sez. di Potenza, Associazione Optì Pobà, La Luna al Guinzaglio, il Polo Bibliotecario di Potenza e il Comune di Potenza.

Rimbalzi Zero6 è un progetto finanziato dal CEPELL Centro per il Libro e la Lettura nell’ambito dell’iniziativa nazionale #leggimi06, promosso e coordinato dalla cooperativa sociale Il Melograno, in partenariato con l’associazione Optì Pobà, l’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Potenza, Legambiente Potenza, l’associazione di promozione sociale La luna al guinzaglio, la cooperativa sociale Centostrade, l’Unità di Direzione Servizi alla persona del Comune e il Polo Bibliotecario di Potenza.

Tra i vari obiettivi sociali finora realizzati dal progetto, ricordiamo l’adozione del Patto per la lettura da parte del Comune di Potenza.

Di seguito la locandina con i dettagli.