Potenza a lavoro per una città più ecologica. Questa l’iniziativa e come partecipare

Il Sindaco di Potenza Mario Guarente, l’assessore all’Ambiente Maddalena Fazzari e l’Amministrazione comunale parteciperanno, domenica 11 settembre 2022, a cominciare dalle ore 9:00, alla prima Giornata di ‘Attività di Vigilanza Ambientale’, in programma lungo il fiume Basento.

La manifestazione si svolgerà in collaborazione con:

la pattuglia a cavallo del Comando Regione Carabinieri Forestale – Basilicata;

l’associazione di promozione sociale Smac, l’Organizzazione di volontariato Lùkos – officine culturali – Nummelos Odv;

i Figli della luna;

l’Asd Vuoto d’aria.

L’assessore Fazzari spiega:

“Sarà l’occasione per sensibilizzare i nostri concittadini in merito al tema del rispetto ambientale.

Tutti siamo invitati a preservare la natura che ci circonda, natura che rappresenta un valore inestimabile per tutti, in particolare per una città come la nostra, ricca di verde e con un ecosistema particolarmente vario e dal grande fascino”.

