Addio a Elisabetta II, “figura leggendaria, fonte di ispirazione per milioni di persone in tutto il mondo”. Il ricordo di Bardi

“La regina è morta in maniera serena a Balmoral nel pomeriggio. Il re e la regina consorte rimarranno a Balmoral stasera e domani si recheranno a Londra”.

Con queste parole la famiglia Reale britannica ha annunciato, nella giornata di ieri, la scomparsa di Elisabetta II.

La sovrana britannica all’età 96 anni, ha esalato il suo ultimo respiro in Scozia circondata dai suoi cari, figli e nipoti, al castello di Balmoral.

Ci ha lasciati nell’anno in cui ha festeggiato il Giubileo di Platino, per celebrare i 70 anni del Regno.

È stata la sovrana britannica più longeva della storia.

Appresa la notizia il Governatore della Basilicata, Bardi, ha detto:

“Il mio più sentito cordoglio per una figura leggendaria, simbolo e fonte di ispirazione per milioni di persone in tutto il mondo, una donna che ha dedicato tutta la sua vita al proprio paese, Queen Elizabeth”.

