Potenza: a scuola di empatia con il libro “Il Dinosauro che parlava strano”. I dettagli

Presentato a Potenza presso la sede di Magazzini Sociali l’ultimo libro di Alberto Fellone “Il Dinosauro che parlava strano”.

Alla presentazione moderata egregiamente dalla giornalista Gherarda Cerone sono intervenuti:

Valentina Loponte Direttrice Mmagazzini Sociali e Presidente Associazione Io Potentino Onlus,

il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa,

il Sindaco del Comune di Abriola Romano Triunfo,

Concetta Vaglio dottoressa in filosofia che ha letto alcune pagine del libro “Il Dinosauro che parlava strano”, un volume elegante e ben curato in ogni particolare, compreso nella collana Nuove Voci, edito dalla Casa Editrice Albatros, con prefazione della scrittrice e giornalista Barbara Alberti.

L’autore Alberto Fellone, giovane docente laureato in Storia e Civiltà europee nell’Università degli Studi di Basilicata, vive ad Abriola in provincia di Potenza dove ricopre la carica di Presidente Pro Loco Abriola il quale nel ringraziare per la partecipazione ha sottolineato:

“la parola chiave del libro è: empatia.

Ritrovandosi simili nella propria diversità, nel libro il dinosauro e l’unicorno riescono a sentire l’uno le emozioni dell’altro, le sofferenze e i momenti di gioia.

Ciò che desidero far emergere è un invito a guardarsi dentro e a riconoscere la propria diversità, quella particolarità che non deve farci sentire estranei, ma che al contrario ci rende unici.

Riconoscere questa ricchezza in sé e negli altri è il primo passo per abbattere i muri e le barriere, per costruire, invece, una realtà che ci somiglia in tutte le sue sfumature”.

Il Presidente Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa nel rivolgere i complimenti all’amico Alberto Fellone, preziosa risorsa del mondo del terzo settore lucano per la sua grande preparazione e profonda sensibilità ha sottolineato:

“il romanzo di Alberto Fellone rappresenta una straordinaria opportunità per affrontare le tematiche sociali molto attuali legate al bullismo, all’ inclusione e esclusione sociale al cyberbullismo che come Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps stiamo portando avanti a livello nazionale e regionale con il percorso #prolocosostenibile2030 strettamente legato agli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’ Agendo Onu 2030″.

Presente alla presentazione una nutrita rappresentanza di amici della Pro Loco Abriola con il segretario Francesco Sarli e altri componenti associativi e della Pro Loco Barile con il vicepresidente Daniele Bracuto, il segretario Renato Paternoster, il giovane operatore volontario servizio civile digitale Yohannes Paternoster e la socia Alessandra Altomonte Alessandra Alto che si ringrazia per il servizio fotografico.

Il libro “Il Dinosauro che parlava strano” di Alberto Fellone è acquistabile su tutti i book store on line, in libreria o su www.gruppoalbatros.com casa editrice che ha curato la pubblicazione.

Ecco le foto.