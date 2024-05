Potenza: per gli studenti dell’IC Luigi La Vista una sfida a colpi di solidarietà per aiutare chi è meno fortunato. Le foto

Quest’anno l’IC Luigi La Vista di Potenza ha partecipato al progetto didattico “Corsa contro la Fame”, un progetto internazionale promosso dalla Fondazione Azione Contro La Fame Italia Onlus che ha permesso ai nostri alunni l’opportunità di avvicinarsi alla solidarietà e mettere in pratica quei concetti teorici di equità, pari opportunità, sostenibilità e convivenza civile appresi a scuola nell’ambito dell’Educazione Civica.

Nel mese di febbraio, infatti, grazie alle attività di formazione proposte da un esperto di Azione Contro la Fame, i ragazzi hanno potuto confrontarsi, vedere delle testimonianze di chi è meno fortunato e allo stesso tempo parlare di cambiamenti climatici, sostenibilità, siccità, guerre e povertà per impegnarsi in prima persona a promuovere la solidarietà anche al di fuori dell’ambiente scolastico.

Gli alunni di tutti gli ordini e dei vari plessi sono stati chiamati a gareggiare tra loro in una competizione solidale e positiva per la quale si mettono in gioco consapevolmente non soltanto le loro abilità sportive, ma soprattutto le loro capacità di comunicazione e coinvolgimento per raccogliere il maggior numero di promesse di sponsorizzazione/donazioni da destinare al Bangladesh, grazie al passaporto solidale distribuito a tutti gli alunni partecipanti.

Grazie alla referente, la prof.ssa Maria Cristina Romaniello, la prof.ssa Ida Bonitatibus e tutti i docenti che con gioia hanno partecipato all’iniziativa con i nostri alunni ed alunne.

Una giornata importante che ha visto anche gli eventi programmati per la giornata internazionale dello sport, cui i nostri alunni hanno partecipato con tennis, corsa e pesca sportiva, quest’ultimo percorso sportivo che tutti gli alunni del primo grado hanno svolto durante tutto il secondo quadrimestre.

Ecco le foto.