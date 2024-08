Potenza, abbattimento e ripiantumazione di alberi: “Nessuna operazione è stata condotta in maniera approssimativa o affrettata”. Le zone interessate

“A Potenza a fronte di 68 abbattimenti, si procede a 172 nuove piantumazioni”: questo quanto dichiarato dall’assessore all’Ambiente Michele Beneventi.

Prosegue l’assessore:

“Si tratta del ‘Programma di compensazione’ che ci consente di sostituire e quasi triplicare il numero di piante presenti sul suolo comunale.

Si sta operando, in primis, per garantire la sicurezza dei cittadini, andando a intervenire su quegli alberi che costituiscono un pericolo per persone e infrastrutture, essendo potenzialmente in grado di arrecare danni, anche di notevole entità.

Per tutte le piante, prima di dar luogo al taglio dei fusti, un dottore forestale redige una relazione nella quale si definisce lo stato dell’albero e le modalità con le quali, ove necessario, proseguire con l’abbattimento.

Solo al termine di questa procedura, volta a garantire il rispetto dell’ambiente e la contestuale sicurezza dei potentini, la ditta incaricata si occupa della rimozione dell’albero e della sua sostituzione.

Negli ultimi giorni e nelle prossime settimane si è operato e si opererà In via Alienello, con cinque piante rimosse, due in via della Rimembranza, una in viale Dante, nei pressi della Chiesa di Sant’Anna, una nella parte alta di via Mazzini, una a Parco Tre Fontane.

In particolare, in via Alianello, anche a seguito di una petizione di cittadini e delle segnalazioni della dirigente scolastica, si è provveduto all’intervento, dopo che nella propria relazione il dottore forestale aveva attestato l’effettiva pericolosità delle piante, poste nelle vicinanze dell’ingresso della scuola dell’Infanzia, che presentavano un elevato rischio di caduta.

Quindi mi preme evidenziare come nessuna operazione sia stata condotta in maniera approssimativa o affrettata, e si sia operato esclusivamente nell’interesse dei cittadini e per salvaguardare l’ambiente e rispettare i normali cicli di vita delle piante presenti sul nostro territorio”.