Potenza, Academy in trasferta sul parquet di una delle favorite: ”Partita difficile, ma stiamo migliorando”. In bocca al lupo ragazzi

La penultima trasferta del girone d’andata porta l’Academy sul parquet del Velodromo degli Ulivi di Monteroni, il più lontano geograficamente da raggiungere tra quelli dell’intero campionato di Serie C interregionale.

NPM e rossoblù condividono la quinta posizione in classifica a quota otto punti insieme a Molfetta, Brindisi e Mesagne, ma i salentini hanno già osservato il turno di riposo imposto dal numero dispari di squadre, che fermerà l’Academy nel weekend del 15 Dicembre.

Dopo un promettente colpo a Molfetta all’esordio (79-84) la squadra allenata da coach Michele Battistini si è fatta sorprendere sul proprio campo da Foggia (69-79), per poi superare, nelle due successive esibizioni davanti al pubblico amico, sia Corato che Mesagne, mentre la quarta vittoria ottenuta in questo primo terzo di stagione è arrivata a Barletta.

Il roster gialloblù presenta una interessante miscela di giovani ed esperti, a partire dal 41enne Goran Bjelic (9.6 punti per gara), che condivide le responsabilità nel pitturato insieme ad altri due giocatori provenienti dai Balcani, dato che a Galic presenta già dall’inizio della stagione, si è aggiunto – con un immediato impatto positivo – anche Milos Mihajlovic (13 punti di media), il quale aveva cominciato l’annata in B a Castelfiorentino.

Tra i “piccoli” spicca la presenza del confermato sudamericano Fouce (19 punti per gara), mentre il colpo a sensazione la dirigenza lo ha messo a segno con Niccolò Petrucci (31 punti con cinque triple a bersaglio nel derby perso di misura a Lecce), vincitore di tre campionati di B negli ultimi anni con le canotte di Eurobasket, Cassino e Nardò proprio con coach Battistini, ma Ravelli, Durini ed il più giovane Di Giacomo danno idea della consistenza e solidità dell’intero reparto esterni.

Impegno senz’altro non tra i più semplici per un’Academy che ha visto nuovamente interrompersi il trend positivo nella partita casalinga di Domenica con Mesagne, palesando soprattutto una prestazione difensiva (97 punti subiti) non consona, al netto delle prodezze balistiche messe a segno dalla New Virtus, per pensare di uscire con i due punti a maggior ragione sul proprio campo.

Servirà, dunque, una prova diversa sotto questo aspetto e più continua anche in attacco per provare ad impensierire quello che senza dubbio è uno dei roster più accreditati – alla vigilia – alla conquista della vittoria finale.

“Ci attende senza dubbio una partita difficile, ma che dobbiamo comunque provare a fare nostra, dopo una buona settimana di allenamenti e consci che stiamo finalmente iniziando a giocare a pallacanestro, a passarci la palla ed a fidarci dei compagni di squadra, quindi credo che ci proiettiamo sulla strada giusta, pur sapendo di avere ancora tantissimo da migliorare”, la presentazione della sfida da parte di Joaquin Acuna, esterno sudamericano in forza al club potentino.

Palla a due alle ore 18.00 con direzione di gara affidata a Giorgia Carella di Brindisi e Giovanni Russo di Mola di Bari.