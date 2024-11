Potenza, studenti a scuola di legalità con la Guardia di Finanza. Ecco le foto

Nella giornata di ieri, il Generale di Brigata Roberto Pennoni, Comandante Regionale Basilicata della Guardia di Finanza, ha incontrato presso l’Istituto Scolastico “Don Milani” di Potenza, gli alunni delle 5° classi della scuola primaria e 1° classi della scuola secondaria di I grado, trattando il tema della legalità, dal punto di vista economico.

Gli alunni si sono dimostrati molto interessati dai temi dell’equità fiscale e dei servizi che lo Stato riesce ad erogare grazie alla “colletta” tributaria, cui è tenuto ciascun cittadino.

Grande sensibilità è stata dimostrata dai giovani cittadini anche sul corretto impiego delle risorse pubbliche, sul tema della contraffazione e della sicurezza prodotti, oltre che sul contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti e alla criminalità organizzata, che vede particolarmente impegnata la Guardia di Finanza.

Molta curiosità ha suscitato l’impiego delle unità cinofile delle “fiamme gialle” per il contrasto al traffico di stupefacenti, per soccorrere le persone disperse e per individuare il trasporto transfrontaliero di ingenti quantitativi di denaro contante, sfruttando il fiuto degli amici a quattro zampe.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del protocollo d’intesa stipulato a livello centrale tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Guardia di Finanza, per far accrescere la sensibilità degli studenti sul tema della legalità osservata dal punto di vista economico e finanziario.

Gli incontri con le scuole di ogni ordine e grado sono stati avviati dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza, partendo dai comuni più distanti dal capoluogo: San Costantino Albanese e Terranova di Pollino.

Ad oggi tutti gli Ufficiali del Comando Provinciale hanno visitato 7 scuole, incontrando 745 studenti di ogni ordine e grado.

