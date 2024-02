Potenza: “Ad oltre una settimana dall’attacco hacker al sistema informatico sanitario della Basilicata ancora numerosi i disagi segnalati”. I dettagli

Di seguito la dichiarazione di Rocco Pappalardo – Consigliere Provinciale PD:

“Ad oltre una settimana dall’attacco hacker al sistema informatico sanitario della Basilicata, a parte l’istituzione dell’Unità di crisi e le rassicurazioni di rito, sono numerosi i disagi segnalati a vario titolo dagli utenti.

Pur comprendendo la gravità di quanto accaduto e la complessità delle azioni per rimettere in funzione il sistema in totale sicurezza, prendo atto che in alcuni casi è caduto nel vuoto il richiamo del Presidente Bardi ai vertici delle strutture sanitarie di assicurare la massima assistenza alle persone in difficoltà, invitando le stesse alla massima collaborazione.

Infatti, al di là delle questioni un po’ più di difficile risoluzione, non sono state adottate neanche possibili misure transitorie per venire incontro a esigenze fondamentali per la quotidianità.

È il caso di quanti, e sono tanti, recatisi negli ultimi giorni presso le sedi territoriali dell’ASP (non so cosa sia accaduto in provincia di Matera) per rinnovare la patente scaduta, pur avendo effettuato tutti i versamenti dovuti sono stati rimandati indietro a causa dei suddetti problemi informatici.

In molti casi si tratta di situazioni non rinviabili, dato che trattasi di lavoratori pendolari e di cittadini residenti in aree rurali.

Pertanto, visto il perdurare della problematica, sarebbe auspicabile che la Regione Basilicata si faccia parte attiva al fine di valutare in via provvisoria tutte le possibili soluzioni al fine di superare almeno questi disagi”.