Potenza, agricoltori manifestano con un corteo di trattori: ecco le modifiche alla circolazione

Il Comune di Potenza informa la cittadinanza:

“Giovedì 8 febbraio 2024, secondo quanto annunciato, i partecipanti alla ‘protesta dei trattori’ manifesteranno a Potenza, rendendo necessarie alcune modifiche alla gestione del traffico veicolare.

In particolare, è previsto un concentramento di circa 80 trattori nella zona delle ‘Complanari’, in prossimità dell’uscita ‘Potenza Est’, con il corteo che si sposterà successivamente in via Appia, via Giovanni XXIII, via delle Medaglie Olimpiche, via Ciccotti, via Sanremo, via Di Giura, via Anzio, via Verrastro, con le strade interessate e quelle delle zone limitrofe che potranno subire chiusure temporanee.

Chiusure che potranno anche protrarsi per l’intera giornata nella zona prossima agli edifici che ospitano gli uffici della Regione.

Personale della Polizia locale e altre forze dell’ordine saranno impegnate per garantire gli spostamenti in città e per ridurre al massimo i disagi alla viabilità che verosimilmente andranno a registrarsi”.