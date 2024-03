Potenza, addio ad Antonio Barbalinardo: “grande la sua passione per la Storica Parata dei Turchi”. Ecco il cordoglio

Il sindaco Mario Guarente esprime il proprio cordoglio per la dipartita del presidente della Pro Loco Potenza, Antonio Barbalinardo.

Dichiara il Sindaco:

“La mia vicinanza ai suoi cari e a quanti gli hanno voluto bene.

Antonio era una persona preparata, molto impegnata sia con la Pro Loco, sia nel mondo dell’associazionismo, in particolare per l’organizzazione di eventi e manifestazioni.

La grande passione che ogni anno dimostrava per tutto quanto concerne l’appuntamento della Storica Parata dei Turchi, è una delle sue caratteristiche che ne hanno fatto apprezzare le qualità a tanti.

Siamo riconoscenti a lui per quanto fatto per la nostra comunità e ci uniamo a parenti e amici in questa triste e dolorosa occasione”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.