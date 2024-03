Potenza: oltre 250 tra sindaci, funzionari, volontari e studenti per queste giornate organizzate dalla Protezione civile. I dettagli

Sono numerose le adesioni ai percorsi formativi organizzati dalla Protezione civile lucana sul tema “Il ruolo di sindaci, amministratori pubblici e funzionari degli enti locali territoriali nel sistema di protezione civile”.

L’obiettivo è quello di supportare gli enti locali promuovendo, a tutti i livelli, la cultura della prevenzione e un approccio orientato alla mitigazione dei rischi e alla gestione delle emergenze.

Parlando a nome del presidente Bardi, il capo di gabinetto Michele Busciolano ha espresso:

“soddisfazione per la buona riuscita delle prime due giornate formative sui temi della protezione civile testimoniata dalla partecipazione, in presenza e da remoto, di oltre 250 uditori.

Le giornate formative sono state anche valorizzate dagli interventi tenuti dai Prefetti di Potenza e di Matera, sulle fasi di indirizzo e coordinamento delle attività di prevenzione, e dai sindaci dei capoluoghi che sono intervenuti all’apertura dei lavori.

Esprimo, inoltre, un sentito ringraziamento all’ufficio per la protezione civile regionale per l’impegno reso nell’organizzazione del corso formativo che rappresenta il primo di una serie di eventi che coinvolgeranno una vasta platea di destinatari che comprende gli operatori del sistema di protezione civile, i cittadini e i giovani in età scolare”.

Il dirigente regionale della Protezione civile, Giovanni Di Bello, aprendo l’evento a Potenza, ha evidenziato come:

“l’attenzione manifestata dai sindaci intervenuti rappresenta per il sistema di protezione civile un elemento significativo per la gestione integrata delle emergenze che possono verificarsi a causa di eventi calamitosi.

Siamo certi che anche gli altri primi cittadini lucani che non hanno avuto modo di esserci garantiranno la propria presenza nelle altre edizioni del corso o in quella di recupero che si svolgerà verso la fine di maggio”.

Dopo le edizioni di Matera e Potenza, che si concluderanno domani, i prossimi corsi si terranno a:

Rionero in Vulture giovedì 7 e venerdì 8 marzo, nella Biblioteca comunale;

a Marsicovetere giovedì 7 e venerdì 8 marzo, nella sala consiliare;

a Lauria mercoledì 15 e giovedì 16 maggio, nella sede del Comune;