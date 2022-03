Potenza: al via la mobilitazione per l’ambiente e per la pace! Ecco i dettagli

Cgil Basilicata domani in piazza con Fridays For Future.

Afferma in un Comunicato il segretario generale della Cgil Basilicata, Angelo Summa:

La guerra in Ucraina ha reso ancora più evidente quanto sia importante affermare e lottare per un nuovo modello di sviluppo che coniughi la sostenibilità ambientale e sociale con la pace e il disarmo.

La Cgil ritiene importante lo sciopero globale promosso per domani 25 Marzo da Fridays For Future Italia e sarà presente al corteo che partirà a Potenza da piazza Don Bosco alle 9:30.

La giornata di mobilitazione assume quest’anno un valore particolare.

La guerra in Ucraina, oltre a portare morte e distruzione, ha acuito ulteriormente la crisi energetica già in corso nel nostro Paese e non solo, rendendo ancora più evidente quanto sia importante affermare e lottare per un nuovo modello di sviluppo che coniughi la sostenibilità ambientale e sociale con la pace e il disarmo.

Questo è ancor più valido in Basilicata, terra di estrazioni petrolifere, dove la transizione ecologica è l’unica strada per coniugare sviluppo e tutela dell’ambiente e della salute.

Questa drammatica vicenda ha reso evidente la necessità di un profondo cambiamento sul versante della dipendenza energetica dalle fonti fossili e la necessità di investire su fonti di energia alternative.

Ambiente e pace sono i due pilastri di una società civile, basata sul dialogo tra i popoli e sulle uguaglianze sociali.

La mobilitazione per il pianeta e per la pace del 25 Marzo è strettamente legata alla battaglia per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

Per questo motivo la Cgil, in continuità con le manifestazioni delle settimane scorse sarà in piazza per chiedere nuove prospettive di sviluppo del nostro Paese, a partire dalla piena e buona occupazione e dalla difesa e tutela del lavoro di qualità”.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)