Potenza, al via l’Avviso pubblico “Natale in città”: ecco come candidare le proprie proposte

Con determina dirigenziale UD Servizi alla Persona n. 519 dell’8/10/2024 è stato approvato l’Avviso pubblico “Natale in città – Edizione 2024” – Attività ed eventi culturali da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025.

Come fa sapere l’amministrazione comunale di Potenza:

“Le Associazioni culturali, Associazioni di promozione sociale, Organismi di Volontariato, Enti del Terzo Settore, Onlus, Cooperative sociali, Enti religiosi, operatori culturali e altri soggetti pubblici o privati, etc., dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino alla scadenza di seguito indicata, possono contribuire alla definizione del Cartellone culturale cittadino denominato “Natale in città”, candidando proposte finalizzate a valorizzare le Festività Natalizie, favorendo momenti di aggregazione, di religiosità, di socialità e di comunità, attraverso eventi di valorizzazione del territorio, delle tradizioni, dell’artigianato locale, del folklore, oltre che di manifestazioni improntate all’accoglienza e alla solidarietà.

Per contribuire alla definizione del Cartellone culturale cittadino denominato “Natale in città”, rispetto delle modalità indicate dal presente avviso, è possibile inviare istanza al “Comune di Potenza – Unità di Direzione Servizi alla Persona Ufficio Cultura e Turismo” a mezzo PEC protocollo@pec.comune.potenza.it , riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “PROGETTO PER NATALE IN CITTA’ 2024”, utilizzando il modello allegato, entro il 15 novembre 2024″.