Viggiano, cresce l’entusiasmo in vista del Viaggio in Australia! Ecco l’iniziativa

Sono trascorsi circa due mesi da quando, attraverso un videomessaggio, il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala lanciò l’idea di organizzare un viaggio a Melbourne con l’obiettivo di “Rinsaldare e Rafforzare il legame fraterno con la comunità più numerosa di Viggianesi all’estero.

Un tema che ha toccato le corde sentimentali più intime dei residenti all’interno della Città di Maria, i quali hanno immediatamente mostrato interesse rispetto alla proposta.

Nelle ultime settimane, l’interesse sembra essersi tramutato in vero e proprio entusiasmo: sarebbero più di 150 i Viggianesi che avrebbero comunicato la propria volontà di partecipare all’ iniziativa lanciata dall’Amministrazione Comunale.

Questo dato rende evidente quanto sia incredibilmente centrale ed attuale, all’interno di questa fase storica, il tema delle cosiddette “Radici”.

In questo senso è importante sottolineare come, per molti, l’occasione risulti davvero imperdibile per poter riabbracciare alcuni dei propri cari, residenti da molti decenni in Australia.

Ad ogni modo, l’obiettivo della “spedizione” è forse ancora più ambizioso: si tratta di ritrovarsi e riconoscersi cercando di ridurre le distanze del tempo e dello spazio.

In altre parole, provare a costruire un “ponte” intergenerazionale che possa consentire ai Viggianesi (ed ai lucani in generale) di scoprire e poter tramandare una parte importante della loro identità.

Per questo è importante rivedersi, comprendere al meglio le ragioni storiche e sociali di una tale presenza Viggianese e Lucana in Australia e raccontarle alle nuove generazioni con lo strumento più efficace che esista: la conoscenza diretta

. Una tale dinamica potrà, di certo, stimolare anche la curiosità di tanti figli dei nostri emigrati rispetto alla scoperta delle proprie origini.

Animati da tutte queste buone intenzioni, nelle scorse ore, gli amministratori comunali hanno incontrato la cittadinanza provando a compiere dei passi in avanti rispetto all’organizzazione concreta del viaggio.

Sono stati attivati, inoltre, i contatti con le Federazioni dei Lucani a Melbourne e si sta lavorando ad un programma di iniziative comuni per celebrare questo importante e storico momento di incontro.

Nei prossimi giorni dovrebbero definirsi anche gli ultimi dettagli rispetto al periodo della partenza (si parla degli ultimi giorni dell’anno).

Ancora una volta, il Popolo Viggianese sceglie di mettersi in Cammino.