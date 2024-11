Potenza: al via le domande sui “Progetti per la Vita Indipendente”. I dettagli

Il Comune di Potenza comunica:

“con Determinazione RCG N° 2535 del 04/11/2024 è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti personalizzati per la Vita Indipendente in favore di persone con grave disabilità fisica, intellettiva, sensoriale di età compresa tra i 18 e i 64 anni.

Possono accedere ai progetti per la Vita Indipendente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le persone che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

– età compresa tra i 18 e i 64 anni;

– cittadinanza italiana, oppure in uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadinanza in uno Stato non appartenente all’Unione Europea per i cittadini muniti di permesso di soggiorno CE ai Sensi del D.lgs. n. 286/98 e ss.mm.ii.;

– residenza nel Comune di Potenza;

– essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità: valore ISEE socio-sanitario 2023 del richiedente non superiore a € 40.000,00;

essere in possesso di certificazione attestante lo stato di handicap ai sensi legge 104/92 ai sensi dell’art. 3, comma 3.

Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, devono essere trasmesse entro entro le ore 12:00 del 3/12/2024 all’indirizzo PEC: servizisociali@pec.comune.potenza.it oppure consegnata a mano al protocollo dell’Ufficio Servizi Sociali“.