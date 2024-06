Potenza: alla serie sul caso della nostra Elisa Claps assegnato il Nastro d’Argento, il più antico premio cinematografico italiano! Congratulazioni

Assegnati durante la cerimonia di premiazione, presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale di Napoli, i Nastri d’Argento – Grandi Serie 2024, premi assegnati al mondo delle serie televisive da una giuria formata da oltre cento giornalisti cinematografici italiani.

Riconoscimenti speciali a “Per Elisa – Il caso Claps”, l’opera televisiva prodotta in collaborazione con Rai Fiction.

La Giuria ha riconosciuto alla serie due Nastri d’Argento Speciali, uno al regista Marco Pontecorvo e l’altro al protagonista Gianmarco Saurino.

La serie, girata per gran parte tra Potenza, Matera e Rionero narra la tristemente nota storia della giovane potentina scomparsa e uccisa e il cui cadavere è stato rinvenuto dopo anni nel sottotetto della chiesa potentina della Trinità.

Marco Pontecorvo, regista di Per Elisa – Il caso Claps, ha confermato che sia stato un progetto:

“su un dramma in atto, da cui s’è riacceso qualcosa nella vita reale, per cui Potenza è scesa in strada”.

E il suo interprete, Gianmarco Saurino, racconta:

“ci siamo presi la responsabilità su quello che ci ha detto mamma Filomena il giorno prima di cominciare le riprese: ‘noi il cuore l’abbiamo perso per Elisa, voi mettetecelo tutto’.

Il compenso che Gildo Claps ha ricevuto per aver contribuito alla creazione della serie l’ha rifiutato per sé, devolvendolo per aprire un ambulatorio in Africa, un sogno di Elisa”.