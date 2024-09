Potenza: appassionati in bici hanno movimentato piazza Matteotti con gioia e sportività! L’iniziativa

Sabato 14 Settembre 2024 Biker Lucani in Vacanza, ha organizzato la Gimkana “Trofeo della Gioia in Bici” nell’ambito della festa Più Sport Potenza e una attività promozionale per i giovani non tesserati che hanno potuto trattare e provare gli elementi fondamentali della sicurezza in bicicletta.

Coloratissima e gioiosa la presenza dei giovanissimi delle squadre provenienti dal capoluogo e dalla Basilicata che hanno movimentato la piazza Matteotti nella prova di abilità.

Importante la presenza delle giovani cicliste e dei giovani ciclisti dei tecnici degli appassionati e dei genitori, che hanno così affermato il diritto ad allenarsi e utilizzare la bicicletta in sicurezza e come mezzo di scoperta e crescita armonica.

I numerosi bikers e accompagnatori hanno offerto un grande esempio di educazione alla mobilità urbana provenendo dai quattro angoli della regione: hanno lasciato i mezzi e le ammiraglie nei parcheggi liberi della periferia e raggiunto il centro con le bici al seguito sfruttando i collegamenti meccanizzati, non gravando il traffico urbano.

La prova competitiva ha visto prevalere la sportività dove tutti hanno vinto la loro sfida e sono stati premiati nell’abbraccio degli ospiti internazionali e i vertici del comitato regionale FCI.

Il successo del Trofeo della Gioia in Bici- Più Sport Potenza- richiama tutti e ognuno per la propria responsabilità ad attuare politiche e progetti di infrastrutture reali per garantire un servizio di mobilità alternativa e sostenibile che si contrapponga allo stile dell’automobile individuale.