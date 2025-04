Potenza: il Prefetto incontra il nuovo Capo Ufficio del Comando Provinciale dei Carabinieri

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto, questa mattina, presso il Palazzo di Governo, la visita del nuovo Capo Ufficio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza Tenente Colonnello Armando Sisinni, accompagnato dal Comandante Provinciale Colonnello Luca D’Amore.

Nato a Maratea il 9 ottobre 1967, il Tenente Colonnello Armando Sisinni si arruola nell’Arma dei Carabinieri a 22 anni, dando inizio ad una lunga e prestigiosa carriera che lo vede, presto, ricoprire numerosi incarichi di responsabilità.

Dopo aver prestato servizio con il grado di Tenente a Bologna, Roma e Torino, infatti, viene promosso Capitano ed assegnato alla guida della Compagnia Carabinieri di Venosa, per poi passare al Comando dei Carabinieri per le Indagini Scientifiche (Scienze Forensi) di Roma.

A seguito della promozione al grado di Maggiore, viene impiegato presso il Comando Carabinieri per la Tutela dei Beni Culturali di Roma con il ruolo di Comandante di Sezione.

Successivamente, approda, nelle vesti di J5 Operational Planning Officer, al Quartier Generale delle Forze Congiunte Italiane (Italian Jont Force Headquarters), unico Quartier Generale italiano di rapido spiegamento nelle aree di crisi di tutto il mondo.

Per undici anni, inoltre, è stato Consigliere Legale e Capo del Gruppo Supporto del personale specialistico del Quartier Generale Permanente della Forza di Gendarmeria Europea (EUROGENDFOR), con sede a Vicenza.

Molo significativa, poi, l’esperienza professionale maturata all’estero in delicate missioni ed operazioni che gli sono valse numerosi riconoscimenti.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto Campanaro, nel sottolineare lo spessore del rapporto con l’Arma dei Carabinieri, ha voluto confermare il suo personale apprezzamento per il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente nell’intero territorio provinciale donne e uomini in divisa nei delicati compiti di controllo del territorio e, in particolare, nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto alla criminalità.

Queste le parole del Rappresentante del Governo a fine visita:

“Sono davvero numerose le iniziative messe in campo e coordinate dalla Prefettura che vedono una collaborazione costante ed operosa con l’Arma dei Carabinieri.

Penso, tra gli altri, all’articolato percorso di sensibilizzazione degli Amministratori locali sul delicato e centrale tema della sicurezza urbana che ha visto impegnato, negli ultimi anni, l’intero Sistema Sicurezza in una stretta e proficua sinergia istituzionale, portando i Comitati provinciali per l’ordine e sicurezza pubblica direttamente sul territorio.

In questa direzione, sono certo che il Tenente Colonnello Sisinni, a cui formulo i miei migliori auguri di buon lavoro, con la sua alta professionalità porterà un valore aggiunto alle impegnative sfide che ancora ci attendono per dare risposte concrete alla richiesta di sicurezza della nostra comunità”.