Potenza, Area ex Cip Zoo: presentata una mozione

Domani, mercoledì 18 settembre alle ore 09:30, presso i Cancelli Area Cip-Zoo in Viale del Basento, si terrà una conferenza stampa per discutere la mozione presentata martedì pomeriggio durante i lavori in Consiglio regionale della Basilicata dal consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Galella, relativa all’area ex CIP-ZOO di Potenza.

Questa mozione, di grande rilevanza per la comunità, mira a richiedere un immediato studio di fattibilità teso a valorizzare il patrimonio Area ex Cip Zoo non solo dal punto di vista aziendalista, ma soprattutto valorizzare un’area già bonificata ma dismessa da tempo e mai più fruita nell’interesse della collettività.

Durante la conferenza verranno illustrati i dettagli della mozione, che include tutte le richieste rivolte al Consiglio: dalle modalità e tempistiche relative alle eventuali ispezioni fisiche nonché ogni altra attività di verifica necessaria sui beni al fine di comprenderne lo stato dell’arte e la possibilità di riaprire al capoluogo quest’area abbandonata della città.