Si informano i cittadini che sulla ex strada statale 7 Ruoti-Potenza, sono in corso i lavori di intervento per rifacimento della pavimentazione con conglomerato bituminoso.

L’amministrazione comunale, con il presente annuncio invita ad usare particolare prudenza nei tratti interessati al fine di viaggiare in condizioni di sicurezza, nei giorni interessati.a

