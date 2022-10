Potenza capitale internazionale del nuoto con i campioni Paltrinieri, Acerenza e Pilato! I dettagli

I campioni di nuoto Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Benedetta Pilato sono stati ricevuti, nel Palazzo di Città, dal Sindaco di Potenza, Mario Guarente, al termine di una conferenza stampa, tenutasi nel Palazzo della Cultura, alla quale gli atleti hanno preso parte insieme all’assessore allo Sport del Comune di Potenza Gianmarco Blasi, all’assessore regionale allo Sport Alessandro Galella, al presidente del Comitato regionale Fin Basilicata Roberto Urgesi e al presidente del Comitato regionale Coni, Leopoldo Desiderio.

Questo l’annuncio pronunciato dal Sindaco a margine dell’incontro, anticipato dalla presentazione ai giornalisti del meeting natatorio in programma oggi e domani (31 ottobre e 1 novembre) a cominciare dalle 15,10, nella Piscina comunale ‘M. Riviello’, nel Parco di Montereale:

“Crediamo fermamente nell’importanza dello sport e siamo convinti delle potenzialità del settore e, a conferma di ciò, stiamo lavorando con grande impegno alla definizione del progetto che possa finalmente realizzare in città una piscina olimpionica, sono state avviate le procedure per la progettazione esecutiva”.

Le gare saranno trasmesse in diretta sulle pagine Facebook del Comune di Potenza e della FIN Basilicata.

Ha sottolineato Urgesi:

“Potenza sarà capitale internazionale del nuoto e lo sarà per la prima volta a questi livelli.

Ringraziamo il Comune di Potenza, la Regione e quanti hanno creduto e reso possibile questo straordinario appuntamento, che speriamo, anzi siamo fiduciosi, potrà essere ripetuto in futuro”.

Questo l’incipit del saluto dell’assessore Blasi:

“Siamo malati di sport e innamorati di Potenza e insieme all’assessore regionale Galella, vogliamo continuare a sognare in grande.

Con il finanziamento regionale di 150.000 euro che abbiamo ricevuto, promuoveremo la pratica sportiva e, questo primo evento, costituisce già un significativo esempio di come il percorso intrapreso sia anche volano di sviluppo e di input positivo all’economia potentina e dell’hinterland, con oltre 300 ospiti in città e nelle sue strutture ricettive.

Il problema delle strutture sportive c’è ed è importante, faremo di tutto per dare risposte concrete”.

L’assessore Galella, rivolgendosi ai nuotatori, si è soffermato su quanto:

“sarà bello vedervi gareggiare in vasca a Potenza, in una stagione, quella che stiamo vivendo, di grande ripresa, per quelli che un tempo, a torto, erano considerati sport minori e che invece catturano sempre più l’interesse dei giovani, anche dietro la spinta di risultati che hanno proiettato l’Italia ai vertici delle graduatorie mondiali.

Lo sport finalmente ha il suo Ministero e, anche come Commissario per lo Sport, all’interno del ‘Comitato delle regioni’, opererò affinché in tutta la Basilicata si possa favorire la pratica sportiva a tutti i livelli.

Lo sport ha effetti positivi sulla salute, sulla qualità della vita e, quindi, sul nostro futuro”.

La Pilato si è detta certa che sarà “un meeting divertente”, meeting che Paltrinieri è tornato a frequentare “dopo 4 anni di assenza, da questo tipo di gare”;

Mentre per il lucano Acerenza:

“nuotare nuovamente a Potenza dopo 10 anni vuole essere un tributo a un movimento che sta crescendo, anche in Basilicata, e soprattutto che mi rende orgoglioso della mia terra natale”.

