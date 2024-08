Potenza, “Bella estate anziani 2024”: al via un secondo turno di soggiorno al mare. Ecco chi può fare richiesta

Il Comune di Potenza comunica che nell’ambito del progetto “LA BELLA ESTATE PER LA TERZA ETÀ 2024”, il comune organizza un secondo turno di soggiorno marino rivolto anche ad anziani non autosufficienti con l’operatore economico ALIMATHA’ VIAGGI dal 15 al 22 settembre presso “NICOLAUS CLUB MAGNA GRECIA 4*” in località Metaponto.

Spiega l’amministrazione:

“Il soggiorno estivo è rivolto a n. 20 anziani autosufficienti, utilmente collocati nella graduatoria formulata per il primo turno relativo al soggiorno marino e a n. 5 persone anziane non autosufficienti più accompagnatore.

I requisiti per la presentazione della domanda, da possedersi alla data di pubblicazione del presente avviso, sono i seguenti:

età superiore ai 65 anni;

residenza nel Comune di Potenza;

ISEE in corso di validità;

Invalidità non inferiore al 75% e/o del riconoscimento handicap in condizione di gravità, ai sensi della legge n. 104/92;

possesso dell’ idoneità a partecipare al soggiorno attestato dal medico di famiglia o da struttura pubblica.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 30 agosto 2024″.