Potenza: bellissimi doni per i piccoli che tutti i giorni lottano con questa malattia. Le foto

È giunta a conclusione ‘’Doni Dorati’’, la bella iniziativa di solidarietà arrivata alla quarta edizione e nata da un’idea dell’Avis di Terranova di Pollino con il sostegno delle AVIS Provinciali di Potenza e di Matera e dell’AVIS Comunale di Senise.

I destinatari dei doni quest’anno sono i bambini e le famiglie del Centro Early Start di Chiaromonte, gestito dalla Fondazione Stella Maris Mediterraneo ETS.

Un centro d’eccellenza che da anni offre un percorso mirato e un supporto ai genitori dei bambini in età prescolare (da 0 a 6 anni) con diagnosi di autismo o di rischio.

Una rappresentanza di cittadini giunti da tantissime comunali lucane, è arrivata a Chiaromonte.

La cerimonia di consegna, presentata da Francesco Golia, è avvenuta nella sala multimediale del presidio ospedaliero ‘’San Giovanni Battista’’, alla presenza dei vertici della sanità regionale, di Asp, Asm, della Fondazione Stella Maris Mediterraneo ETS, del sindaco di Chiaromonte e di Monsignor Vincenzo Orofino, Vescovo della Diocesi di Tursi Lagonegro.

A fare gli onori di casa per conto dell’Avis, i promotori:

Pasquale Lufrano, presidente della sezione di Terranova di Pollino, con Ermiliano Caporale della sezione senisese, assieme al referente dell’Avis provinciale di Matera Orazio Amati. Commozione e gratitudine nelle loro parole.

Il presidente della Fondazione Mario Marra evidenzia:

“Voi ci avete ringraziati per aver accettato questi magnifici doni, ma siamo noi a dirvi grazie per aver pensato al nostro centro e alle famiglie che ospitiamo.

Un bellissimo momento di comunità che rappresenta un intero territorio.

Grazie alle Avis per quello che fanno quotidianamente”.

Ha spiegato Vincenzo Lufrano, tra i promotori dell’iniziativa:

“Da quest’anno il progetto si amplia.

Per un anno intero, infatti, sarà attivata una collaborazione tra le Avis promotrici del progetto e i destinatari dei doni (in questo caso la Fondazione Stella Maris Mediterraneo ETS) per portare avanti iniziative comuni di sensibilizzazione su specifici temi, come, appunto, l’autismo“.

Ha detto il direttore scientifico della Fondazione, Filippo Muratori:

“Il contenuto di questi regali racconta bene quello che facciamo: sono giochi.

E noi, attraverso questi giochi, motiviamo i bambini che li utilizzeranno e così agevoleremo la relazione tra il bambino e la sua famiglia”.

Ha detto il direttore generale dell’Asp Antonello Maraldo:

“Le attività della Fondazione Stella Maris Mediterraneo Ets rappresentano un’eccellenza in un territorio, l’area sud, che ci stiamo impegnando a rilanciare perché il volontariato è la più alta espressione della vita culturale della società.

Sono felice di essere qui sia perché la mia famiglia (che ha per metà origini in questo territorio, a Terranova) sia per il forte legame che mi vede parte attiva del mondo della donazione e dell’Avis.

Abbiamo lavorato molto in tal senso: la sottoscrizione di un protocollo con Avis e Fidas e il progetto Plasma sono un esempio.

Sul tema dell’autismo stiamo facendo tanto e tra pochi giorni sarà pubblicato un avviso pubblico rivolto alle realtà del Terzo settore”.

Ha detto il Commissario dell’Asm Maurizio Nunzio Cesare Friolo, ricordando una delle sue prime esperienze sul territorio:

“Sono molto legato a Chiaromonte.

Appena arrivato, ricordo, mi ritrovai ad affrontare il problema della potenziale chiusura dei ricoveri per carenza di medici.

Ma chi ha ruoli di responsabilità deve avere il coraggio di affrontare le difficoltà e prendere delle decisioni con l’unico fine di garantire le cure”.

Ecco le foto.