A Trivigno tutto pronto per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio: il programma

Sabato 20 gennaio, si rinnova a Trivigno lo storico appuntamento legato agli antichi riti in onore di Sant’Antonio Abate.

I festeggiamenti, che iniziano già in settimana con le celebrazioni religiose curate dal Parroco Don Antonio Rossi e dal Comitato Feste Unico, termineranno sabato con l’accensione del grande falò in Piazza Plebiscito nell’ambito della Notte dei Falò e dei Desideri.

Afferma la presidente della Pro Loco Angela Padula:

«Il fuoco che riscalda e unisce, che brucia e purifica, la sua cenere che rende fertile.

Questo è il senso più profondo del rito trivignese una celebrazione che si ripete nel tempo in un’atmosfera di grande devozione religiosa e tradizione popolare e in cui il sacro e il profano, la fede e la festa, si mescolano fino a fondersi in un evento straordinario che rischiara e riscalda».

Quello per Sant’Antuono è, infatti, un culto secolare che nella comunità locale ha trovato particolare sviluppo, da quando gli abitanti del paese affidavano al santo il buon esito dei loro raccolti e la protezione del proprio bestiame, in accordo con l’assetto prettamente agrario che regolava la loro intera esistenza.

In passato, dopo la raccolta della legna presso le case degli abitanti del borgo, venivano accesi in ogni rione i fuochi, primo tra tutti quello antistante la cappella dedicata al Santo, dove venivano benedetti gli animali e si svolgevano festosi e partecipati momenti di convivialità.

Nei giorni successivi, le ceneri dei falò venivano sparse nei campi, un gesto semplice ma di grande carica simbolica: fecondare la terra e sperare nella sua benevolenza nei confronti delle messi.

Continua la presidente della Pro Loco:

«La nostra associazione è particolarmente attenta alla tutela di questo immenso bagaglio culturale e tenta, al contempo, di trovare nuove strade al passo con i tempi che possano suscitare un rinnovato interesse verso un passato da non dimenticare».

Oltre a riproporre fedelmente la parte tradizionale del rito – ovvero la raccolta in costume tipico dei ciocchi di legna al canto “Nduónë, nduónë, nduónë, dammë na lèunë pë Ssand’Anduónë ”, la benedizione degli animali e l’accensione dei falò – il 20 gennaio non mancheranno lungo il percorso stands enogastronomici in cui degustare i piatti della tradizione (dai primi agli arrosti di ogni genere) e, a concludere la serata e scatenare l’energia della piazza, i tre gruppi musicali che si alterneranno sul palcoscenico: gli “Etnikàntaro” con il tradizionale repertorio di canti popolari meridionali, i “Pastellesse Sound Group – i Bottari di Macerata Campania” vincitori del Premio Musica Popolare 2023 e, infine, i “Ritmo Binario” che fondono la pizzica salentina con sonorità contemporanee (reggae, folk, etc).

Infine, a rendere ancora più magica l’atmosfera notturna, lo spettacolo degli artisti del fuoco LuxArcana, direttamente da Italia’s got talent.

La festività, premiata negli scorsi anni a Roma come miglior evento d’Italia per la categoria eventi folkloristici e rievocazioni storiche da Italive (progetto sostenuto da Codacons, Autostrade per l’Italia e il Ministero dei Beni Culturali), è entrata nella Rete italiana per la salvaguardia e la valorizzazione delle feste di S. Antonio Abate.

La Pro Loco di Trivigno, in collaborazione con l’Associazione culturale Manthano e con il sostegno del Fondo Etico BCC Basilicata, ha poi bandito il settimo concorso di fotografia digitale “Metti a fuoco… un’emozione” che premia, rispettivamente attraverso una giuria popolare e una giuria tecnica, gli scatti che meglio rappresentano la festa con due premi da 400 euro ciascuno.

Spiega il Sindaco Marco Guarini:

«L’Amministrazione, consapevole del valore di quest’antica tradizione, supporta la comunità nei preparativi, lavorando in sinergia con il territorio e le associazioni, Pro Loco e Comitato Feste».

L’evento riserva dunque un ricco programma, tutto da vivere nella notte più calda dell’inverno ai piedi di uno tra i Falò in legna più grandi d’Italia.

PROGRAMMA 20 Gennaio 2024

ORE 17.00-18.00: Santa Messa

ORE 18.30: Benedizione degli animali – Accensione Falò – Corteo dei bambini in costume tipico

DALLE ORE 18.30: Apertura Stands Enogastronomici

DALLE ORE 19.00: Musica Folk itinerante per le vie del borgo

ORE 19.30: Spettacolo Sputafuoco dei LuxArcana

Ore 20.00 – 22.00: Balla con “Etnikàntaro”

ORE 22.00: Spettacolo Sputafuoco dei LuxArcana

ORE 22.20: Spettacolo pirotecnico

ORE 22.30-00.00: Balla con “Pastellesse Sound Group – i bottari di Macerata Campania”

ORE 00.00-2.00: Concerto dei “Ritmo Binario”

LOTTERIA-1° PREMIO: Apple watch SE 9 (2° generazione 2023)

CONCORSO FOTOGRAFICO: 2 premi da 400€