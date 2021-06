Potenza, buone notizie: al via la costruzione di altre case popolari! I dettagli

Con una delibera di giunta regionale approvata su iniziativa dell’assessore ad Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra, è stato messo un punto fermo alle procedure per la realizzazione a Potenza, in località Bucaletto, di cinque fabbricati Ater, per un totale di 70 alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il provvedimento prevede la rimodulazione di risorse non utilizzate che ammontano a circa 2,7 Milioni di euro, per far fronte alle ulteriori esigenze manifestatesi e relative alla progettazione esecutiva dell’intervento.

Il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità ha sancito il “nulla osta all’avvio delle opere da parte di Ater, come già asserito peraltro nella nota ultima a cura del Comune di Potenza ed oggi riportato ufficialmente in un atto di giunta”.

La delibera della giunta va quindi a svincolare ulteriori risorse rinvenienti da altri interventi di edilizia residenziale pubblica di cui è stata presentata formale rinuncia da parte di altri comuni del potentino.

Ha detto l’assessore ad Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra:

“Negli ultimi mesi molte sono state le riunioni e fitto lo scambio epistolare tra gli enti.

Per fugare ogni dubbio abbiamo inteso cristallizzare tutto il percorso compiuto, con un documento a cura e firma sia della Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture, sia della Autorità di Gestione del Po-Fesr.

La conclusione è chiara: procedere subito.

Gli atti da porre in essere sono stati tutti specificamente richiamati e le risorse ulteriori svincolate, così come richiesto dall’Ater.

C’è stata da parte del Dipartimento un’intensa attività istituzionale nei confronti di Ater e del Comune di Potenza, a riprova della volontà delle amministrazioni regionale e comunale di portare a definizione la realizzazione del Programma costruttivo che porterà alla costruzione, in località Bucaletto, di cinque fabbricati per un totale di 70 alloggi, che andranno a dare una risposta alle esigenze abitative di tante famiglie del capoluogo lucano.

L’attività dell’Assessorato ha voluto imprimere una necessaria chiosa alle procedure in capo ai soggetti.

Ora si proceda senza altre interlocuzioni”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)