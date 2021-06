Basilicata dal cuore grande: in aumento i donatori di sangue! Ecco i dati e le nuove sedi

In occasione del “World Blood DonorDay”, Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita nel 2004 dall’OMS proprio il 14 Giugno, il Presidente di Fidas Basilicata, Pancrazio Toscano, ha voluto ringraziare:

tutti i volontari che in questo momento particolare continuano a porgere il braccio,

tutti i dirigenti,

i volontari delle singole sezioni Fidas,

il personale sanitario che non si sono mai fermati nell’organizzazione delle giornate di raccolta.

Ecco le parole del Presidente Toscano:

“Una giornata importante per la nostra associazione di volontariato, che continua a crescere incessantemente, con un impegno costante in ogni singolo territorio in cui siamo presenti.

Abbiamo chiuso il 2020 in crescita e stiamo continuando con un trend positivo, che vede le donazioni di sangue intero in crescita del 16,88 % rispetto ai primi cinque mesi dello scorso anno, e ancora più straordinario il dato sulle aferesi che si attesta a + 31,23%.

Stiamo lavorando con costanza per ampliare la platea dei donatori di plasma, utile per la creazione dei cosiddetti farmaci plasmaderivati che servono per la cura di malattie rare, e in molti casi costituiscono dei veri e propri ‘salva-vita’.

A tal proposito sarebbe opportuno incrementare le macchine in dotazione per la raccolta della unità di plasma, affinché aumenti ulteriormente la nostra capacità di raccolta”.

Ha continuato, poi, il Presidente Toscano, con un ringraziamento particolare ai nuovi gruppi che si sono aggiunti alla famiglia di Fidas Basilicata negli ultimi mesi, nati a San Martino D’Agri e a San Giorgio Lucano (MT).

“Riuscire ad aprire nuove sezioni in questo periodo richiede molte cautele, ma la nostra mission è, e sarà sempre, quella di diffondere la cultura del dono, con una particolare attenzione al proselitismo, per garantire il costante ricambio generazionale.

Siamo sempre attenti alla formazione e proprio il prossimo 18 Giugno i nostri volontari degli staff operativi saranno impegnati in un webinar su come ‘Utilizzare e gestire il sistema SI DONA’ per la gestione dei donatori.

L’esperienza associativa è necessariamente un’esperienza di crescita umana, e la condivisione dei valori della solidarietà e della generosità accrescono il desiderio di fare sempre di più e meglio, pertanto la formazione per noi ha un valore imprescindibile.

L’utilizzo delle piattaforme web ci ha dato la possibilità di continuare anche a distanza.

In prossimità dell’estate rinnoviamo l’invito a donare il sangue.

Un piccolo gesto che può fare la differenza nella vita di qualcuno.

Buon dono!”.

