Potenza Calcio: 4 gol nella sfida contro la Casertana

Si è appena concluso il match Potenza-Casertana, valevole per la terza giornata del campionato di Serie C nel girone C, presso lo stadio Viviani dopo il rinvio dell’ultima giornata di campionato a causa della positività al coronavirus di due tesserati.

A passare subito in vantaggio sono stati i Rossoblù che al 26′ centrano la rete con Salvemini su deviazione di Dekic.

Dopo appena cinque minuti, ecco il gol degli ospiti che pareggiano con Carillo.

Il Potenza è deciso e al 41′ è passato nuovamente in vantaggio su gol di Viteritti.

Il primo tempo si è infatti concluso con il risultato parziale di 2-1.

Al 20′ del secondo tempo arriva il nuovo pareggio della Casertana con rete di Cuppone.

Dopo diverse occasioni mancate e cinque minuti di recupero, il triplice fischio finale decreta ufficialmente il risultato già sostanzialmente deciso a metà della ripresa, il 2-2.

