Coronavirus, ancora un nuovo contagio registrato in provincia di Potenza. Ecco le parole del Sindaco

Dopo la notizia data poco fa, dei 2 positivi al Coronavirus nel Comune di Sant’Arcangelo (PZ), ecco ancora un nuovo contagio.

A comunicarlo è il Sindaco di Lauria (PZ), Angelo Lamboglia che precisa:

“Allo scopo di informare comunico che, dai casi in osservazione, è emersa una ulteriore positività nel nostro comune.

Trattasi di soggetto già in isolamento e legato alle positività registrate nel weekend.

Come ripeto da tempo manteniamo la calma, non facciamoci prendere dal panico e facciamo in modo che quelle poche e fondamentali regole, necessarie per fronteggiare la pandemia in atto, diventino il nostro riferimento quotidiano.

Insieme ce la faremo quanto più riusciremo a far prevalere lo spirito di comunità coesa e solidale”.

