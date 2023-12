Potenza Calcio, Marchionni nuovo allenatore: “avevo voglia di rimettermi in gioco in una piazza dal grande calore e nella quale ci sono tutti i presupposti per fare bene”. Ecco le sue parole

Nella giornata odierna si è svolta la conferenza stampa di presentazione del nuovo responsabile tecnico del Potenza Calcio, Marco Marchionni.

A presentare il nuovo allenatore rossoblù alla stampa l’Amministratore Delegato del Potenza Calcio Nicola Macchia e il Direttore Sportivo Fortunato Varrà.

Queste le dichiarazioni di mister Marchionni:

“Mi ha convinto, fin da subito, il progetto. La società ha fatto grandi investimenti e avevo voglia di rimettermi in gioco in una piazza dal grande calore e nella quale ci sono tutti i presupposti per fare bene.

La rosa è di grande valore, i risultati non sono quelli che ci si aspettava ma dobbiamo subito voltare pagina e farci trovare pronti per il girone di ritorno. Sono venuto a Potenza per fare del mio meglio e riuscire ad esaltare le qualità di questi ragazzi. Abbiamo giocatori di categoria e i loro unici obiettivi dovranno essere quelli di ricreare entusiasmo e regalare sorrisi alla nostra tifoseria”.

“Sul mercato ci siamo confrontati con il mister – ha commentato il Ds Varrà – faremo delle valutazioni avendo a disposizione una rosa di ben 25 calciatori.

Sarà un calciomercato difficile per tutte le squadre, fatto prevalentemente di scambi e di opportunità dettate dalle esigenze tecniche e numeriche delle varie compagini. Su Pietro De Giorgio siamo felici di avergli dato fiducia, abbiamo sempre creduto in lui e resterà con noi ad allenare la Primavera. E’ un profilo emergente e avrà modo di dimostrare tutto il suo valore nel corso degli anni”.

“Non era semplice cambiare in corsa e individuare la guida tecnica più congeniale agli obiettivi prefissati e perseguiti dalla società”. E’ quanto dichiarato dall’Amministratore Delegato del Potenza Calcio Nicola Macchia, che ha poi aggiunto:

“Nel campionato di Serie C, non è inusuale assistere a diversi cambi per la guida tecnica.

Abbiamo chiuso il girone d’andata con due punti in più rispetto allo scorso anno, ci saremmo aspettati una classifica migliore ma confidiamo in un girone di ritorno all’altezza delle nostre potenzialità.

Ringraziamo per il lavoro svolto mister Colombo e mister Lerda che sono stati parte attiva di questo girone d’andata. Mister De Giorgio l’abbiamo ritenuto fondamentale per questo finale del girone d’andata e bene abbiamo fatto a dargli fiducia essendo parte del nostro staff dallo scorso anno. Colgo l’occasione per ringraziare mister Marchionni per aver accettato con entusiasmo questo incarico.