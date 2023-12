Potenza, Bilancio della Regione 2024: “accolta la proposta e scongiurata la paralisi”. I dettagli

“Nella seduta di giunta dello scorso 29 dicembre con le Delibere n. 937 e 938 sono state approvate la Legge di stabilità regionale 2024 e il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024 – 2026, va da sé che l’approvazione definitiva avverrà in Consiglio nei primi giorni del nuovo anno: viene – così – scongiurato il rischio di giungere come l’anno scorso all’esercizio provvisorio.

E’ quanto dichiara il Consigliere regionale del PD in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli, che prosegue:

“Viene accolta la mia proposta che con coinvolgimento, con senso di responsabilità e con la concretezza sempre mostrata su questi delle associazioni datoriali, dei sindacati e all’ANCI ha impedito che la mancata approvazione della Legge di stabilità – Bilancio 2024/26 determinasse la paralisi della Regione Basilicata.

Quest’anno la Legge di stabilità – Bilancio 2023/25, è stata approvata a fine maggio e pubblicata il 5 giugno.

Grazie al Presidente Bardi ed al centrodestra lucano per la seconda volta nella storia della Basilicata essa è stata approvata non già nei tempi ordinari (31 dicembre 2022), e neanche nella fase di esercizio provvisorio (30 aprile 2023).

La Regione è rimasta in “gestione provvisoria” fino al 5 giugno; ciò ha significato che fino a quella data sono rimasti bloccati (in parte già dal primo gennaio) la stragrande parte dei pagamenti a cittadini ed imprese.

Una buona notizia per gli Enti Locali, per il settore delle imprese, della produzione e per il mondo del lavoro nel suo complesso e di tutti coloro che hanno relazioni virtuose con la Regione Basilicata”.