Potenza: “Carenza cronica di Infermieri. A rischio la tenuta del Servizio Sanitario”! La denuncia

Serafina Robertucci, appena eletta presidente dell’ordine degli Infermieri di Potenza, lancia l’allarme:

“Lo scenario 4, il peggiore previsto dall’Istituto Superiore di Sanità nel documento Prevenzione e risposta al COVID-19, incombe perché è concreto il rischio che le misure di contenimento del virus varate dal governo e dalle governance regionali della Sanità non riescano a invertire la curva dei contagi e dunque a ridurre l’indice di trasmissibilità (Rt).

Per il Commissario all’emergenza COVID-19 Domenico Arcuri non si è ancora raggiunto il livello di guardia nelle Rianimazioni, ma se si continua a non controllare la diffusione del Coronavirus, il sovraccarico dei servizi assistenziali metterà a rischio la tenuta del Servizio Sanitario”.

La rappresentante della categoria più colpita dalla prima ondata sottolinea:

“Poco è stato fatto in questi mesi per intervenire seriamente sulle gravi carenze di professionisti sanitari, portate alla luce da questa crisi sanitaria senza precedenti.

Non è un caso se abbiamo subito il triste primato del 47 % dei contagiati sul totale dei casi in Sanità, visto che il personale spesso è stato costretto a operare in scarsità di dispositivi di protezione individuale adeguati a garantire la sicurezza.

Tutte le misure adottate nella prima fase della pandemia (turni straordinari, mobilità tra reparti, bandi straordinari a tempo determinato, reclutamento di personale in pensione, etc.) si sono dimostrate insufficienti ad arginare questo evento di straordinaria gravità: nessuna infatti ha agito sulle carenze strutturali del sistema, stremato da una ventennale cura feroce a base di tagli del personale e dei posti letto.

Riproporle oggi servirebbe solo a instaurare un sistema caratterizzato dalla precarietà: un ‘gigante dai piedi di argilla’.

A questo punto, invece bisogna affrontare la questione strategica della carenza cronica di Infermieri.

Nonostante tutto abbiamo affrontato in prima linea, con grande senso di responsabilità e impegno l’emergenza, pagando un prezzo umano altissimo.

In termini di contagio, di stress, di affaticamento: siamo i professionisti più esposti perché più vicini al paziente.

Ma i numeri sono impietosi.

Il taglio della spesa sanitaria non ha ridotto solo i posti letto, soprattutto di terapia intensiva, ma ha determinato un grave deficit di infermieri, sia in ospedale sia sul territorio.

Un solo dato: nel Nord Europa ci sono dieci infermieri ogni 1000 abitanti, in Italia poco più della metà: 5,7 ogni mille abitanti.

Occorre quindi riorganizzare immediatamente il Servizio Sanitario, potenziando i servizi territoriali, più vicini alle esigenze dell’utenza, per soddisfare le richieste di continuità assistenziale, affidandone la gestione anche alla figura dell’Infermiere di famiglia.

Continueremo a fronteggiare la seconda ondata ma speriamo di ritornare presto a navigare in acque più tranquille.

Ne usciremo più consapevoli dell’importanza del lavoro di squadra, più pronti ed elastici a sposare nuovi modelli organizzativi, più convinti che il faro dell’agire quotidiano è riconoscere e gratificare la nostra splendida professione.

I membri del Consiglio Direttivo dell’OPI di Potenza, parte integrante della compagine infermieristica, sosterranno i professionisti impegnati sul campo in questo difficile momento, impegnandosi a percorrere tutte le strade per la tutela professionale”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)