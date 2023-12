Potenza, censimento della popolazione: diverse famiglie non hanno ancora risposto al questionario! Ecco modalità e scadenze

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, realizzato dall’Istat – Istituto Nazionale di Statistica e condotto dal Comune di Potenza, terminerà il 22 dicembre 2023.

Così avvisa il Comune di Potenza che precisa:

“Le famiglie estratte, che hanno già ricevuto alcune lettere da parte dell’Istat, potranno compilare il questionario in autonomia, in modalità telematica, fino all’11 dicembre.

Le famiglie, che non hanno ancora compilato il questionario on line o lo hanno fatto solo parzialmente, sono state o saranno contattate a domicilio o telefonicamente da un rilevatore, per procedere all’adempimento.

Dal 12 e fino al 22 Dicembre, il questionario potrà essere compilato solo con un rilevatore o presso i Centri comunali di rilevazione.

Attualmente, circa 400 famiglie non hanno ancora risposto al questionario o lo hanno fatto solo parzialmente.

Si invitano queste famiglie a procedere al più presto alla compilazione del questionario, anche agevolando il lavoro dei rilevatori e, quindi, consentendo loro di effettuare l’intervista.

Si rammenta che partecipare al Censimento della popolazione e delle abitazioni è un obbligo di legge e il rifiuto, o il comportamento che ostacola di fatto la compilazione del questionario, comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell’Istat.

CENTRI COMUNALI DI RILEVAZIONE:

fino al 22 dicembre 2023

nella sede comunale di Piazza Europa – Municipio sezione S. Maria-primo piano:

(telefoni: 0971-415872/415877)

lunedì: dalle ore 16,00 alle ore 18,00

mercoledì: dalle ore 16,00 alle ore 18,00

venerdì: dalle ore 16,00 alle ore 18,00

nella sede comunale di Piazza Matteotti (Palazzo di Città) – primo piano:

(telefoni: 0971-415079/415011):

lunedì: dalle ore 10 alle ore 12; dalle ore 15:30 alle ore 17:30

martedì: dalle ore 10 alle ore 12; dalle ore 15:30 alle ore 17:30

mercoledì: dalle ore 10 alle ore 12; dalle ore 15:30 alle ore 17:30

giovedì: dalle ore 10 alle ore 12; dalle ore 15:30 alle ore 17:30