Potenza, chiusi alcuni tratti di Via Ciccotti: ecco i percorsi alternativi

Per consentire il completamento dei lavori di rifacimento del manto stradale in Via Ciccotti (dalla Rotonda intersezione Via Mazzini – Via Cavour alla rotonda intersezione Via Ciccotti – Via Lazio) l’assessore Francesco Giuzio comunica alla cittadinanza che domani 3 gennaio 2025 il tratto di strada interessato resterà chiuso al traffico veicolare dalle ore 7.00 fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i mezzi pubblici e di emergenza.

Sarà interessata da chiusura al traffico veicolare anche via Volontari del Sangue, all’altezza dell’intersezione con Via Ciccotti.

Invita l’assessore Giuzio:

“Si consiglia di voler utilizzare i percorsi alternativi già indicati, ovvero:

di percorrere Via Emilio Colombo per quanti, provenendo da Via Cavour, si debbano recare in zona Ospedale – Macchia Romana;

di percorrere Via Angilla Vecchia o Via Emilio Colombo per quanti da Via Mazzini si debbano recare in zona Verderuolo o Macchia Romana;

e di percorrere Via Emilio Colombo per quanti da Macchia Romana debbano recarsi in Via Cavour e Via Mazzini.

A seguire alcune esemplificazioni grafiche.