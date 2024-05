Potenza, chiusura di questo asilo nido: ecco gli ultimi aggiornamenti

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’Assessore Vigilante al Comune di Potenza con delle precisazioni rispetto a quanto dichiarato dalle consigliere comunali Bianca Andretta e Angela Blasi:

“L’amministrazione comunale desidera fornire un aggiornamento ufficiale riguardo ai lavori di adeguamento previsti per l’asilo di via Torraca.

Precisiamo che tali interventi interesseranno solo una porzione della struttura.

Già durante lo scorso anno scolastico, l’amministrazione ha ottenuto i necessari pareri relativi alla funzionalità della struttura nelle more dello svolgimento dei lavori, permettendo di evitare la delocalizzazione delle attività.

A tal fine, è stata contemplata l’area attualmente destinata a biblioteca dell’infanzia situata al piano terra della plesso.

Desideriamo ricordare che la situazione era stata esposta tempestivamente e dettagliatamente, anche in sede della IV Commissione competente in materia di istruzione.

Vogliamo rassicurare i genitori dei bambini e fare presente loro che i lavori riguarderanno un adeguamento mirato a migliorare le condizioni di funzionalità e sicurezza della struttura, assicurando un ambiente ancora più sicuro e confortevole per i bambini.

Ricordiamo che tutte queste attività sono di carattere gestionale e poco hanno a che fare con l’indirizzo politico.

La nota diramata, probabilmente fatta per anticipare una lontana eventualità non facilmente gestibile da parte degli utenti, non ha tenuto conto di recenti comunicazioni rese dall’ufficio competente per i lavori.

Sarebbe bene che la politica si tenga lontana dalla speculazione ignorando comunicazioni ufficiali rese nelle opportune sedi”.