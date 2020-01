A Potenza, Città Europea Dello Sport 2021, si corre! Al via la gara di questi atleti

L’Amministrazione Comunale di Potenza, in collaborazione con la società EOS di atletica leggera ha organizzato per oggi, domenica 5 gennaio 2019, con ritrovo alle ore 9:00 in piazza M. Pagano, una gara podistica su strada di circa 10 km a cui potranno partecipare tutti gli atleti tesserati con la Federazione Italiana di Atletica Leggera e con gli Enti di Promozione Sportiva.

Il circuito della gara, da ripersi cinque volte, si svilupperà interamente nel centro storico della città.

Ha spiegato l’assessore allo Sport Patrizia Guma:

“Oltre alla gara principale, sullo stesso percorso si terrà una passeggiata di circa 4 km, alla quale potranno partecipare tutti i cittadini che avranno voglia di iniziare l’anno all’insegna dello sport… in corsa verso il 2021, anno che vedrà Potenza

Città Europea dello Sport”.

A ciascuno dei partecipanti, sia della gara sia della passeggiata verrà consegnata una t-shirt creata ad hoc per l’occasione.

All’esito della gara seguirà la premiazione che si terrà nell’adiacente teatro Stabile.