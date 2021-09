Potenza, controlli nella notte: sanzionati locali e giovani per violazione delle norme anti Covid! I dettagli

I Carabinieri della Compagnia di Potenza, nella notte tra sabato e domenica, hanno eseguito una serie di controlli nelle vie del centro storico del capoluogo lucano, sia nei luoghi di ritrovo dei più giovani che nei vicoli, al fine di prevenire e reprimere la commissione di reati contro il patrimonio e la persona e, in particolare, gli atti vandalici.

I Carabinieri hanno inoltre verificato il rispetto delle normative anti COVID19 e di quelle relative alla somministrazione di cibi e bevande alcoliche, alla diffusione della musica all’aperto in orario notturno e al possesso del green pass da parte degli avventori presenti all’interno dei locali di ristorazione.

All’esito delle verifiche, sono state sanzionate in totale 42 persone, delle quali:

22 poiché trovate, a più riprese, all’interno di alcuni esercizi commerciali prive di mascherine protettive. Contestualmente sono stati sanzionati anche 2 titolari che non avevano apposto la segnaletica indicativa dell’obbligo di mascherina all’interno dei locali;

4 dipendenti di tre bar situati nel centro storico, poiché sorpresi mentre somministravano alimenti e bevande privi di mascherina protettiva;

2 titolari di bar per aver venduto bevande alcoliche ad alcuni avventori in violazione della normativa vigente in materia di somministrazione di alcolici in orario notturno;

8 giovani poiché assembrati per strada intenti a consumare bevande alcoliche, anche in bottiglie di vetro, in violazione della normativa vigente in materia di consumo di alcolici;

2 poiché prive di dispositivi di protezione al seguito all’atto del controllo;

1 titolare di un esercizio commerciale per aver violato il divieto di diffusione di musica all’aperto dopo la mezzanotte, alla stregua di un ragazzo che per strada diffondeva musica utilizzando una cassa acustica.

Contestualmente ai controlli, inoltre, sono stati sanzionati per inosservanza delle norme del Codice della Strada 20 proprietari di autovetture per aver parcheggiato le stesse in Via 18 Agosto, nei pressi del tempietto di San Gerardo, in violazione dei divieti di fermata, sosta sulle strisce pedonali e sul marciapiede, rendendo difficoltoso il passaggio anche ad eventuali veicoli di soccorso.

I controlli dei Carabinieri verranno ripetuti anche nei prossimi giorni e, in particolare nei fine settimana, allo scopo di tutelare l’incolumità pubblica e garantire il rispetto delle normative vigenti a tutela dell’intera comunità.a

