Potenza, convocato il Consiglio Comunale. Ecco i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio comunale è convocato, in seduta ordinaria di prima convocazione, per il giorno 30 dicembre 2024, alle ore 08.30, nella Sala del Consiglio Comunale, in via Nazario Sauro, per la discussione dei seguenti argomenti:

ORDINE DEL GIORNO 30 DICEMBRE 2024

1. Approvazione verbali seduta precedente (art.69 del Regolamento del Consiglio comunale).

2. Comunicazione in merito alla Deliberazione di Giunta comunale n°293 del 19/11/2024 ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2024-2026 – SECONDO PRELEVAMENTO DAL FONDO PASSIVITA’ POTENZIALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 176, COMMA 1, DEL D.LGS. N°267/2000 (T.U.O.E.L.)”, in analogia a quanto previsto per il prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario, ai sensi dell’art. 166, c.2, del D.Lgs. n°267/2000.

3. Interrogazione presentata dal consigliere Di Noia relativa a: “Messa in sicurezza del tratto di recinzione Istituto Comprensivo «Bonaventura-Torraca-Via Marconi 104»”.

4. Interrogazione presentata dalla consigliera Galgano relativa a: “Lavori di adeguamento e realizzazione di rotatorie nel comune di Potenza”.

5. Mozione presentata dal consigliere Saponara relativa a: “Proposta di intitolazione della scalinata che collega Piazza del Sedile a via del Popolo all’Architetto Giuseppe Pisanti”.

6. Mozione urgente presentata in Aula dalla consigliera Blasi ed altri su “Emergenza idrica Città di Potenza”.

7. Mozione presentata dai Consiglieri comunali di maggioranza riguardante gli alloggi delle località Macchia Giocoli e Murate.

8. Mozione presentata dai Consiglieri comunali di minoranza, ai sensi dell’art.31 del Reg. del C.C., approvato con delibera del C.C. n°78 del 19/12/2018, inerente lo sgombero dell’area denominata “Via Ligure” (tra Via Anzio e Via Verrastro – 1° piazzale della Regione Basilicata).

9. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°487/2024 del Giudice di Pace di Potenza a favore del sig. omissis – Importo: €162,60.

10. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°316/2024 del Giudice di Pace di Potenza a favore del sig. omissis – Importo: €162,60.

11. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°830/2023 del Giudice di Pace di Potenza a favore della sig.ra omissis – Importo: €188,91.

12. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°439/2024 del Giudice di Pace di Potenza a favore del sig. omissis – Importo: €188,92.

13. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°543/2024 del Giudice di Pace di Potenza a favore dell’avv. omissis – Importo: €292,65.

14. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°1207/2023 del Tribunale di Potenza a favore del sig. omissis – Importo: €731,34.

15. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°126/2024 del Giudice di Pace di Potenza a favore del sig. omissis – Importo: €162,60.

16. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°33/2024 del Giudice di Pace di Potenza a favore della sig.ra omissis – Importo: €162,60.

17. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva del Tribunale di Potenza n°704/2024 e per le sole spese di lite liquidate nella sentenza n° 212/2016 relativa al primo grado di giudizio per l’importo di euro 10.537,27. Rif. L.P.

18. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Potenza n°925/2023 favorevole all’avvocato Vito Taffarel– Importo: €43,00.

19. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del T.A.R. per la Basilicata (Sezione Prima) n°624/2022 – sig. omissis/Comune di Potenza, per l’importo complessivo di €3.042,00.

20. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del Tribunale di Potenza – n°409/2024 per l’importo di €2.297.20. Rif. Lucana Servizi S.a.s.

21. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°579/2024 del Giudice di Pace di Potenza in favore della Ortobioflora Società Agricola a.r.l. – Importo: €164,68.

22. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Potenza – n°481/2024 per l’importo di €1.076,80. Rif. Area Direzionale Franco S.r.l.

23. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°315/2024 del Giudice di Pace di Potenza in favore del sig. omissis – Importo di €188,91.

24. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°718/2024 del Giudice di Pace di Potenza a favore della sig.ra omissis – Importo: €230,77.

25. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°720/2024 (R.G. n°928/2024) del Giudice di Pace di Potenza a favore del sig. omissis – Importo €162,60.

26. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°736/2024 del Giudice di Pace di Potenza in favore del sig. omissis – Importo €164,68.

27. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°383/2024 del Tribunale Civile di Potenza in favore del sig. omissis – Importo €1.896,86.

28. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del Tribunale di Potenza – n°758/2024 per l’importo di € 6.015,78.

29. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del T.A.R. per la Basilicata (Sezione Prima) n°310/2024 – sig.ra Trivigno Michelina/Comune di Potenza e LA.D.S.V. Immobiliare S.r.l., per l’imorto complessivo di € 2.692,00.

30. Regolamento per il riconoscimento del Forum Giovanile del Comune di Potenza – Proposte di modifica.

31. Proposta di approvazione del “Regolamento Comunale per la prevenzione e il contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo patologico (G.A.P.)”.

32. Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – Ripristino delle infrastrutture danneggiate interessanti le aree rurali: 1) Strada comunale via di Costa della Gaveta 2) Varco D’Izzo 3) Tiera Tufaroli – Via S. Antonio La Macchia. Messa in sicurezza dei tratti stradali danneggiati a seguito di smottamenti franosi. INTERVENTO 2. – Acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente, a seguito di cessione bonaria, di terreni occorsi per interventi di ripristino provvisorio lungo la strada comunale Via Costa della Gaveta.

33. Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi resi dalla Polizia Locale per conto terzi – Approvazione.

34. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n.315 del 29/11/2024 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024-2026 – Quinta Variazione del Bilancio ai sensi dell’articolo 175, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

35. Approvazione della Relazione sul Controllo strategico al 31 ottobre 2024.

36. Adesione quale Socio Onorario all’Associazione Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata e concessione in uso gratuito dei contenitori culturali per il triennio 2025-2027.

37. Ricognizione per l’anno 2024 della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del Comune di Potenza ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022.

38. Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2023.