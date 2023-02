Potenza: corteo, manifestazioni e presidio permanente di questi lavoratori sotto la Regione! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del Coordinamento USB lavoratori Tis, Rmi lucani Coordinamento CUB lavoratori Tis e Rmi lucani:

“Così come avvenuto a Matera e Potenza, anche nell’ultima assemblea, tenutasi a Melfi, i lavoratori Tis e Rmi hanno dato mandato ai sindacati di base CUB e USB di organizzare per martedì 28 febbraio una più incisiva iniziativa di lotta rispetto alla insostenibile condizione di sfruttamento legalizzato in cui versano da troppi anni.

Ciò che viene rivendicato dai lavoratori è noto, lo stralcio dell’autocertificazione “ricatto” che mette a rischio da subito il loro posto di lavoro, il riconoscimento degli istituti minimi contrattuali ( malattia – maternità – contributi pensionistici…. ) , al fine di arrivare alla più che legittima stabilizzazione.

I lavoratori Tis e Rmi presidieranno giorno e notte il palazzo della giunta regionale fino a quando le Istituzioni non accoglieranno le loro rivendicazioni, fino a quando Bardi non rispetterà gli impegni presi l’11 gennaio.

Alcuni sindaci, tra questi un rappresentante dell’Anci, durante l’assemblea di Melfi hanno invitato tutti i lavoratori Tis e Rmi ad astenersi dal lavoro durante i giorni di presidio.

CUB, USB e i lavoratori vigileranno affinché l’invito dei sindaci si concretizzi in vere azioni di sostegno alla lotta, senza strumentalizzazioni di ogni genere.

L’appello dei sindacati di base, dei Tis e Rmi , affinché questa battaglia di dignità e diritti coinvolga tutti i lavoratori lucani e la società civile.

IL CORTEO PARTIRÀ DALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA DI VIA DEL GALLITELLO A POTENZA , MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023, DALLE ORE 09.30 IN POI.

Questo è soltanto il programma del primo giorno, l’assemblea permanente deciderà di volta in volta le azioni di protesta da mettere in campo durante tutto il presidio”.

