Potenza, per l’Academy Basket big-match da affrontare: in bocca al lupo ragazzi

La partita, per ora, più importante dell’anno: difficile definire diversamente Academy Basket Potenza – Cava Basket.

La sfida in programma domenica alle 18.00 al PalaPergola è l’autentico big-match della 5^ di ritorno del campionato di C Silver e mette di fronte la prima e la terza della graduatoria, distanziate di appena due punti in classifica: 30-28 a favore dei potentini.

All’andata finì 64-54 per Cava quella che fu la prima battuta d’arresto stagionale di un’Academy che, tuttavia, proprio in quella circostanza cominciò a dare estrema dimostrazione della sua solidità mentale.

Già priva di Esposito a scopo precauzionale e con coach Bochicchio espulso nel secondo quarto, due gravi infortuni al ginocchio misero fine alla partita e alla stagione di Peppe Pace ed Alessandro Vece, ciononostante Gotelli e compagni si spinsero fino al -2, tirando un paio di volte anche per sorpassare nei minuti finali.

Anche i metelliani, però, dopo un inizio stentato (tre sconfitte nelle prime tre gare, quattro nelle prime sei), hanno poi saputo innestare, proprio da quella partita, marce più alte che hanno portato il roster ben allenato da coach Enzo Cusitore a vincere dodici delle ultime tredici partite, cogliendo complessivamente cinque successi – Sarno, Ischia, Agropoli, Portici 2000 e Napoli – lontano da casa.

Ci sono, dunque, tutti gli ingredienti per assistere ad un match che tenga fede alle aspettative dimostrate finora dalle due squadre, nel quale l’Academy si pone l’obiettivo di vincere provando anche a ribaltare il -10 dell’andata per portare dalla sua parte uno scontro diretto fondamentale in chiave primo posto.

Reduci da sette vittorie consecutive, forte dell’imbattibilità casalinga – l’unica dell’intero campionato – e della miglior difesa del torneo, per Jan Rizman e compagni si apre una fase centrale del girone di ritorno decisiva anche in chiave futura.

Da qui a fine Marzo al PalaPergola arriveranno Cava, Mugnano e Caiazzo (quinta, ma con una partita in meno, e quarta della classe), con le trasferte di Sarno e in casa della co-capolista Portici 2000.

Lo sloveno numero 0 lo sa e presenta così la sfida di domenica:

”Siamo in striscia positiva da sette partite, ma dobbiamo continuare a stare concentrati su ogni singolo dettaglio, ogni allenamento e partita, restando umili e lavorando duro, perché ogni avversario vorrà batterci essendo i primi in classifica sappiamo quanto sia importante anche mantenere il nostro campo inviolato, se giochiamo insieme avremo la possibilità di proseguire nel nostro ruolino di marcia”.

Palla a due con ingresso gratuito alle ore 18.00 agli ordini dei signori Leggiero di San Tammaro (Caserta) e Gensini di Cercola.a

