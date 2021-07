Potenza, da zero a Medaglia d’Oro Internazionale! Ecco la storia e i Nuovi Prodotti per l’estate 2021 della famiglia Romano

E’ finalmente arrivata l’Estate ed in questo periodo, con le temperature in aumento e le belle giornate baciate dal sole, cresce sempre di più la voglia di un buon gelato non solo tra i piccini ma anche tra gli adulti.

Composto essenzialmente da latte, panna e uova, non è solo una bontà per il palato ma un alimento equilibrato che fornisce la giusta proporzione di proteine, grassi e zuccheri.

Il più amato in assoluto è il gelato artigianale, perfetto per ogni occasione.

Tutti i lucani aspettano con ansia di gustare fresche bontà estive e, tra le varie prelibatezze che vengono offerte dalle mani esperte dei nostri artigiani locali, ci sono ovviamente anche quelle della Pasticceria Romano.

Questo laboratorio all’avanguardia (ubicato a Tiera di Potenza in Via San Francesco n. 200) è nato dalla passione di Vincenzo Romano per “l’arte della pasticceria”.

​Innovazione, tradizione ed artigianalità: sono questi gli ingredienti che fanno di Romano un giovane pasticciere “a tutto tondo”.

Le esperienze nei laboratori di pasticceria in alcuni dei più prestigiosi Ristoranti Michelin d’Italia e la maturità raggiunta lavorando all’Estero gli hanno permesso di scoprire nuovi ingredienti e nuove materie prime.

Così la famiglia Romano ha deciso di intraprendere una nuova sfida: aprire il suo Laboratorio di Pasticceria nella sua città, Potenza, scommettendo sulla propria terra.

Una vita di studio, sacrifici, amore e passione per diventare oggi un apprezzatissimo e bravissimo Maestro Pasticciere.

Ai campionati della Cucina Italiana del 2017, oltre a conquistare la Medaglia d’oro con il dessert “Lucania 3.0” (dolce creato con alcuni ingredienti tipici della Basilicata), è stato premiato anche per lo speciale sorbetto ai lamponi e birra lucana.

L’anno successivo, nel 2018, non solo ha conquistato nuovamente un’altra Medaglia d’Oro nell’ambito della “Culinary World Cup” a Lussemburgo con il suo “Bon Bon”, ma anche con il buonissimo gelato yogurt e mirtilli.

Oggi ritorna il gelato alla Pasticceria Romano, rigorosamente artigianale e proposto in versione barattolo, stecco, coppa o cono.

E’ uno degli irrinunciabili appuntamenti estivi totalmente reinventato.

La famiglia Romano ha infatti deciso di investire con innovazione “macchinarizzando” il risultato del gelato attraverso l’ausilio di nuovi strumenti all’avanguardia che rendono il gelato unico nel suo genere.

Il suo segreto è da ricercarsi proprio nella nascita di questo nuovo gelato e nella continua ricerca di materie prime di qualità.

A questo, si aggiunge il costante studio degli ingredienti ed un excursus professionale di caratura internazionale.

Ciò ha permesso alla pasticceria Romano di realizzare un gelato unico e naturale, partendo dalla sola miscelazione di latte, panna e zucchero.

Lo stesso, presenta tutte e tre le caratteristiche che un vero gelato artigianale deve avere, ovvero, liscio al palato, dal colore naturale e che lasci il palato pulito (mancanza di oli vegetali all’interno- no semilavorati).

Abbiamo chiesto a Vincenzo Romano cosa ha in serbo per questa calda estate 2021:

“La Pasticceria Romano si è concentrata su una piccola selection di gusti di alta qualità e utilizzando prodotti lucani.

Si va dal Cioccolato 55%, al Pistacchio Lucano e alla Nocciola Piemonte, fino ad arrivare ai sorbetti, limone, fragola e gli unici ed inimitabili sorbetti.

A questi si aggiungono i gelati premiati al Culinary World Cup 2018 ed ai Campionati della cucina 2017.

Non meno importanti sono i barattoli SPAGNOLA (gelato fior di latte ed amarene), CHOCO CREAM (gelato alla crema, gelato al cioccolato intervallato da un gustoso crumble) e GOLOSISSIMO (gelato alla vaniglia con caramello e brownies), da non dimenticare i gelatini mignon e gli stecchi, questi ultimi accattivanti anche per i più piccoli.

Il modo di presentare il gelato ai nostri clienti si arricchisce anche di formidabili gelati serviti al piatto e arricchiti con estro, ai gelati su stecco per adulti e piccini.

Il tutto è fatto con assoluta maestria, miscelando materie prime di alta qualità con prodotti della nostra Terra,

Queste gustose e fresche creazioni possono essere gustate liberamente in relax alla pasticceria godendo degli spazi all’aperto di cui è dotata oppure comodamente a casa propria, usufruendo della Consegna a Domicilio Gratuita.

La nostra pasticceria rimarrà aperta anche la Domenica pomeriggio per poter deliziare tutti i nostri clienti negli orari dalle 15:00 alle 20:00.

Dopo la crisi del Covid abbiamo voluto reinventarci, migliorando ulteriormente non solo la quantità ma la qualità dei nostri prodotti che sono davvero unici nel loro genere, avendo noi investito sia materialmente che professionalmente”.

Dopo il lungo periodo che ci ha costretto a stare in casa si può gustare il gelato firmato Romano (a Tiera di Potenza in Via San Francesco n. 200) comodamente seduti ai tavoli messi a disposizione dei clienti e rigorosamente posizionati nel grande spazio esterno (pensato per grandi e piccini) godendo del meritato relax anche nelle assolate domeniche pomeridiane, dopo le fatiche di un’intera settimana.

Nel laboratorio una moltitudine di colori e sapori prende vita, accompagnando qualsiasi lieto evento che merita di essere celebrato: matrimonio, battesimo, festa di laurea (per citarne alcuni).

Per chi volesse ulteriori informazioni può contattare la pasticceria tramite social e il sito internet Cliccando Qui oppure direttamente su WhatsApp al numero 3472599372

Facciamo i complimenti alla famiglia Romano per aver deciso di investire in Basilicata permettendo agli amanti del buon gusto di consumare prodotti buonissimi (che hanno vinto diverse Medaglie d’Oro a livello internazionale) accuratamente selezionati e realizzati con amore e passione, frutto di una straordinaria esperienza maturata nel settore.

