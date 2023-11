Potenza: “Dal Ministero 2,8 mln per gli edifici del culto di Tolve e Viggiano”. I dettagli

“Due dei principali luoghi di culto della Basilicata hanno ricevuto un cospicuo finanziamento dal Ministero delle Infrastrutture.

Due milioni e 800mila euro saranno destinati, nel triennio 2023-2025, per il completamento del Centro di accoglienza per i pellegrini e per l’ampliamento del sagrato del Santuario di San Rocco a Tolve (un milione e 200mila euro complessivi) e per il consolidamento statico e miglioramento sismico della Basilica Pontificia di Viggiano (un milione e 600mila euro complessivi, che saranno assegnati anche oltre il 2025)”.

Così, in una nota, il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe.

“Queste due comunità lucane, con il culto di San Rocco a Tolve e della Madonna a Viggiano, rappresentano poli di attrazione per i fedeli provenienti da tutto il Meridione.

Con la costante crescita delle presenze, si è reso necessario adeguare anche gli edifici ecclesiastici e quelli di servizio.

Ringrazio il Ministro Matteo Salvini per la sensibilità mostrata verso la Basilicata con un prezioso e significativo stanziamento”.

“Il turismo religioso, è sentito sia da chi lo pratica sia da chi ha l’onore e l’onere di garantire un’adeguata ospitalità.

La Basilicata può vantare, tra le altre, queste due mete di eccezionale concentrazione di fedeli sia durante le ricorrenze celebrative sia durante i restanti mesi dell’anno.

Ecco perché offrire un’esperienza di accoglienza sicura e confortevole è stata colta come una priorità dal Ministero delle Infrastrutture”.