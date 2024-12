Potenza: “disinteresse e sfiducia verso la politica”. La dichiarazione

Le Consigliere regionali del Movimento 5 Stelle, Viviana Verri e Alessia Araneo si esprimono sulla poca partecipazione agli eventi politici da parte della cittadinanza:

“Da alcuni anni si sta assistendo a un crescente ed inesorabile disinteresse verso la politica e la scarsa partecipazione alle ultime competizioni elettorali conferma la poca fiducia che i cittadini hanno nelle ordinarie operazioni di voto, molto probabilmente, per via della percezione di scarsa incidenza che lo strumento della rappresentanza ha in merito alla risoluzione di problematiche o di tematiche vicine ai cittadini o che interessano l’opinione pubblica.

Al fine di contrastare il suddetto fenomeno, è fondamentale dotare i cittadini di strumenti che consentano una partecipazione diretta e consapevole ai processi decisionali.”

L’argomento affrontato sarà anche il tema della conferenza stampa indetta dalle Consigliere regionali del Movimento 5 Stelle che si terrà Giovedì 19 Dicembre, a partire dalle ore 09:00 presso la sala Mediafor, piano terra, palazzo della Giunta regionale della Basilicata, via Verrastro, 4 – Potenza.