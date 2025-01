Potenza, dopo i giorni della Merla come sarà il meteo? Ecco le ultime previsioni

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Qual è il tempo previsto per il primo weekend di Febbraio a Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 1 Febbraio avremo cieli coperti con velature estese, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C.

Domenica 2 Febbraio, invece, cieli coperti con pioggia debole che si intensificherà nel pomeriggio, ci saranno anche raffiche di vento che raggiungeranno i 43 km/h.

La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.