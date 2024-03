Potenza: due iniziative in occasione delle Celebrazioni dell’8 Marzo. I dettagli

Due iniziative dell’Ande Sezione di Potenza in occasione delle Celebrazioni per l’8 Marzo 2024.

Si tratta di due Roadshow/Forum che si terranno rispettivamente il 15 e il 20 Marzo.

I temi dei Roadshow/Forumo sono i seguenti:

15 marzo “I giovani incontrano le Istituzioni – Cultura / Mercato del Lavoro/ Pari Opportunità”

Il Roadshow / Forum del 15 marzo 2024, promosso e organizzato dall’Ande di Potenza con la qualificata collaborazione delle Istituzioni partecipanti, e cioè dell’Istat, della Camera di Commercio della Basilicata, dell’Ispia e del Comune di Potenza vuole essere un “Evento promozionale”, che, collocato in un “Forum”, cioè in un “Incontro” di particolare rilevanza e valenza orientativa, intende favorire aggiornamento, formazione, divulgazione di contenuti.

Questo primo Roadshow / Forum è dedicato “alle Studentesse e agli Studenti” delle Secondarie superiori della Città di Potenza, che verranno ospitati in uno spazio tematico di confronto, utile per cogliere i profili e i percorsi degli ambiti della “Cultura, del Mercato del lavoro e delle Pari Opportunità” della Città di Potenza nella regione tutta.

20 marzo “Intelligenza Artificiale 5.0”

Il Roadshow / Forum del 20 marzo 2024 “Intelligenza Artificiale 5.0” segue il rilevante Evento nazionale svoltosi presso il Senato della Repubblica Sala Koch, per iniziativa della Presidente Marisa Fagà e dell’ANDE Nazionale, pertanto l’iniziativa potentina, promossa e organizzata dall’ANDE di POTENZA e dalla Presidente Maria Anna Fanelli congiuntamente al Consiglio Direttivo, vuole essere una prima ricaduta, rivolta doverosamente non solo alle iscritte ANDE, alle lucane e ai lucani, ma anche e soprattutto alle studentesse e agli studenti della Secondaria Superiore.

Spiega Maria Anna Fanelli, Presidente ANDE Potenza:

“Cos’è realmente l’Intelligenza Artificiale?

Quali implicazioni ha e avrà nella nostra vita?

L’antropologia dell’epoca digitale sarà capace di superare l’intelligenza proprio dell’uomo?

L’interazione uomo-macchina come trasformerà la nostra vita quotidiana, il mondo del lavoro o gli scenari sociali e politici di un futuro già arrivato?

Queste le domande alla base dell’Evento che si svolgerà a Potenza presso il Teatro Nuovo del Seminario Maggiore il 20 marzo dalle ore 9:00.

Questi, insomma, i delicati “aspetti” che verranno affrontati in una discussione che divide gli umanisti dai tecnologi più appassionati, “discussione , alla quale porteranno i contributi l’Università degli Studi della Basilicata e non solo, in cui si intrecciano aspetti scientifici e tematiche etiche, che ci tengono ancora nell’incertezza”, dalla quale, comunque, già da ora, emerge una verità: “l’essere umano dovrà sempre saper discernere per evitare nelle scelte di attuazione il prevalere degli algoritmi nella nostra vita”.

Ecco i programmi nel dettaglio.