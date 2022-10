Potenza e questi comuni della provincia più puliti grazie all’opera di studenti e cittadini. Ecco le foto

Si è concluso il primo fine settimana di “Puliamo il mondo” in Basilicata, la storica campagna di Legambiente che da 30 anni vede centinaia di migliaia di persone in tutta Italia al lavoro per ripulire dai rifiuti abbandonati strade e piazze, angoli delle città, parchi urbani, ma anche sponde di fiumi e spiagge.

Nella nostra Regione ad Avigliano, Potenza, Policoro, Melfi, Nova Siri e Sant’Angelo Le Fratte oltre 1000 tra studenti e cittadini hanno raccolto sacchi di rifiuti ma anche pneumatici ed ingombranti vari.

Come fa sapere la sezione locale dell’associazione:

“Le giornate di volontariato ambientale continueranno per tutto il mese di ottobre in tutta la Regione, per continuare a combattere maleducazione e mancanza di senso civico promuovendo la cittadinanza attiva e rafforzando le relazioni e il senso di comunità, primo antidoto ai fenomeni di degrado ambientale e smaltimento volontario, illegale e selvaggio di rifiuti urbani e speciali”.

Ecco le foto.

